Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Versuchter Aufbruch eines Snackautomaten

Gifhorn (ots)

Unbekannte versuchten am späten Dienstagnachmittag oder in der Nacht auf Mittwoch einen Snackautomaten der IGS am Lehmweg aufzubrechen. In das Gebäude gelangten die Täter durch eine unverschlossene Tür, darin versuchten sie den Automaten aufzuhebeln. An den Inhalt gelangten sie nach ersten Erkenntnissen nicht, dafür verursachten sie erheblichen Schaden.

Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, wenden sich bitte unter 05371 980-0 an die Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell