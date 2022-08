Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gemeinschädliche Sachbeschädigungen von Amts wegen verfolgt

Bad Gandersheim (ots)

Bad Gandersheim, Hildesheimer Straße, Am Plan, 14.04.22 - 26.07.22 BAD GANDERSHEIM (schw) - In der Zeit vom 14.04.22 bis 26.07.22 beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere, im Stadtgebiet von Bad Gandersheim errichtete, gemeinnützige Gegenstände. Bei den Gegenständen handelt es sich unter anderem um eine Ruhebank am Gabionenhang im Bereich der Hildesheimer Straße und Holzbauten, die auf dem Spielplatz Plangarten errichtet wurden. Entsprechende Presseartikel und Einträge in den sozialen Medien berichteten über diese Vorfälle in den vergangenen Tagen. In diesem Zusammenhang teilt die Polizei Bad Gandersheim mit, dass bereits nach Bekanntwerden der ersten Sachbeschädigung mit Vertretern der Stadt Bad Gandersheim Kontakt aufgenommen wurde, um die Eigentümerfragen zu klären und die Schadenshöhen zu ermitteln. Die Besitzverhältnisse konnten in diesem Zusammenhang bereits geklärt werden, die Mitteilung der Schadenshöhe steht noch aus. In diesem Informativen Gespräch wurde des Weiteren mitgeteilt, dass es sich bei den Beschädigungen an den Ruhebänken und den Spielgeräten um gemeinschädliche Sachbeschädigungen handelt, deren Verfolgung keiner gesonderten Antragsstellung von Geschädigten, in diesem Fall der Stadt Bad Gandersheim, bedarf. Somit wurde bereits nach Bekanntwerden der Taten von Amts wegen ein Strafverfahren eingeleitet und die Ermittlungen aufgenommen. Die Ermittlungen in diesen Strafverfahren erstrecken sich des Weiteren auf die am 28.07.22 bekannt gewordenen Sachbeschädigungen an den Sitzblöcken und den in der Pflasterung eingelassenen Beleuchtungseinrichtung. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Gandersheim in Verbindung zu setzen.

