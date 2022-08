Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Mit EC-Karte unberechtigt Geld abgehoben

Northeim (ots)

Northeim, Nordhäuser Weg

Samstag, 30.07.2022, gegen 09:30 Uhr

NORTHEIM(da) - Ein 82-Jähriger wurde am Samstagmorgen (30.07.22) Opfer einer unberechtigten Konto-Abbuchung. Der Northeimer war zuvor in einem Geschäft im Nordhäuser Weg einkaufen. An der Kasse stellte er den Verlust seiner Geldbörse fest. Ob er diese im Nahbereich verloren hat oder Opfer eines Trickdiebstahls wurde, steht aktuell nicht fest. Der Täter bzw. Finder hob bereits wenige Minuten später einen vierstelligen Betrag von einem nahegelegenen Bankautomaten ab. Die durch den Mann schon veranlasste Sperrung des Kontos kam leider zu spät. Die Polizei rät, Wertgegenstände immer in verschlossenen Innentaschen oder ggf. die Handtasche nah am Körper zu tragen. Lassen Sie ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt und bewahren Sie nie PIN zusammen mit Kredit- oder EC-Karten auf. Wenden Sie sich bei Verlust oder Diebstahl immer auch sofort an den Sperr-Notruf 116116.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell