Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Nettetal-Lobberich: Sprengung eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Nettetal-Lobberich (ots)

Am 17.11.2022 hat es gegen 23.40 Uhr eine Sprengung eines Zigarettenautomaten auf dem Doerkesplatz in Lobberich gegeben. Laut Zeugen, die nach dem lauten Knall aus dem Fenster schauten, handelte es sich bei den Tatverdächtigen um drei männliche Personen. Alle drei waren laut Aussage der Zeugen dunkel gekleidet und flüchteten zu Fuß in Richtung Ingenhoverpark. Ob Bargeld oder Ware entwendet wurde ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar. Falls Sie Hinweise zu der Tat oder möglichen Tatverdächtigen geben können, melden Sie sich bitte unter der der 02162/377-0. / AM (1111)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell