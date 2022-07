Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Fahrzeugbrand; Verkehrsunfälle

Reutlingen (ots)

Bad Urach (RT): Fahrzeugbrand

Auf der B 28 ist am Sonntagabend ein PKW in Brand geraten. Kurz nach 19 Uhr war die 26-jährige Fahrzeuglenkerin mit dem BMW auf der Strecke von Metzingen in Richtung Bad Urach unterwegs. Zwischen der Anschlussstelle Metzingen/Neuhausen und Bad Urach bemerkte die Frau einen technischen Defekt an ihrem Fahrzeug, weshalb sie im Grünstreifen anhielt. Unmittelbar nach dem Anhalten geriet das Fahrzeug in Brand. Die Fahrzeuglenkerin und ihre beiden Mitfahrer konnten das Fahrzeug unverletzt verlassen. Ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer versuchte vergeblich, die Flammen mit einem mitgeführten Feuerlöscher zu bekämpfen. Die Feuerwehr Bad Urach, die mit drei Fahrzeugen vor Ort war, löschte den Brand an dem Fahrzeug und der umliegenden Grünfläche. Die Fahrbahn musste in beide Richtungen vorübergehend vollständig gesperrt werden, wodurch es zu erheblichen Verkehrsbehinderungen kam. Der BMW musste von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. (ah)

Tübingen (TÜ): Radfahrer verstorben (Zeugenaufruf)

Noch unklar sind die Umstände, die zum Tod eines 66 Jahre alten Radfahrers geführt haben. Am Freitag, 15.7.22, gegen 12.50 Uhr, wurde der Integrierten Leitstelle der verletzte Mann in der Herrenberger Straße auf Höhe eines dortigen Einkaufsmarkts gemeldet. Offensichtlich war dieser zuvor von seinem roten Citybike gestürzt. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein Krankenhaus, wo er am Montagvormittag verstarb. Wie es zu dem Sturz gekommen war ist bislang noch unklar. Die Verkehrspolizei hat diesbezüglich die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter 07071/972-8660 um Zeugenhinweise. (rn)

Balingen (ZAK): Pkw kollidiert

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein 23-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag auf der Wilhelm-Kraut-Straße erlitten. Nachdem ihn ein Pkw-Lenker, der sich auf der rechten Fahrspur der Wilhelm-Kraut-Straße aus Richtung Weilstetten befunden hatte, ausfahren ließ, fuhr der Audi-Lenker gegen 9.15 Uhr von einem dortigen Tankstellengelände auf die Straße ein. Dabei wechselte er auf den Fahrstreifen in Richtung Innenstadt, wo es zum Zusammenstoß mit dem VW einer 49-Jährigen kam. Der Rettungsdienst brachte den Audi-Lenker zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Die Feuerwehr, die mit einem Fahrzeug und sechs Einsatzkräften anrückte, kümmerte sich um die auslaufenden Betriebsmittel. Der entstandene Sachschaden kann noch nicht beziffert werden. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell