Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Gleitschirmflieger verunglückt; Pkw aufgebrochen; Auseinandersetzungen; Brände

Reutlingen (ots)

Kind bei Unfall verletzt

Ersten Erkenntnissen nach leichte Verletzungen hat ein Kind bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend erlitten. Ein 55-Jähriger fuhr gegen 19.50 Uhr mit seinem VW Polo auf der Kurze Straße in Richtung der Straße In Scherrengärten. Dabei erkannte er, dass eine Vierjährige offenbar unvermittelt auf die Straße gerannt war und stoppte seinen Wagen, worauf das Mädchen gegen die Seite des Pkw prallte und stürzte. Der Rettungsdienst brachte das Kind mit seiner Mutter zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (rn)

Reutlingen (RT): Pedelec contra Auto

Eine Fahrradfahrerin hat sich bei einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag im Weißdornweg leicht verletzt. Sie war gegen 9.30 Uhr mit ihrem Pedelec dort unterwegs. Als an der Kreuzung mit der Betzinger Straße ein von rechts kommender 21-Jähriger mit seinem Seat in den Weißdornweg einbiegen wollte, konnte sie, obwohl beide mit sehr niedriger Geschwindigkeit fuhren, eine Kollision nicht verhindern. Die Sicht der Radlerin war zudem durch ein im Kreuzungsbereich geparktes Auto eingeschränkt gewesen. Die 55-Jährige, die zu Sturz kam, wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. (sm)

Dettingen/Erms (RT): Zwei Auffahrunfälle

Zwei Auffahrunfälle haben sich am Sonntagmittag auf der B28 an der Einmündung Dettingen Ost / Bleiche ereignet. Gegen 12.15 Uhr befuhr ein 69 Jahre alter Mann mit seinem Mitsubishi die Bundesstraße in Fahrtrichtung Bad Urach. An der Einmündung bemerkte er zu spät, dass ein vorausfahrender 52-Jähriger seinen VW verkehrsbedingt abbremsen musste und krachte in dessen Heck. Verletzt wurde niemand. Der Gesamtschaden wird mit rund 9.000 Euro beziffert. Etwa zwei Stunden später, gegen 14.20 Uhr, musste ein 56-Jähriger seinen Mercedes an der auf Rot schaltenden Ampel anhalten. Infolge Unachtsamkeit und mangelnden Sicherheitsabstandes fuhr eine nachfolgende 20 Jahre alte Frau mit ihrem BMW auf diesen auf. Durch den Aufprall erlitt die 55-jährige Beifahrerin im Mercedes leichte Verletzungen und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen war ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro entstanden. Der nicht mehr fahrbereite BMW musste abgeschleppt werden. (sm)

Hayingen (RT): Mit Pkw in Lauter gelandet

Glücklicherweise unverletzt geblieben ist ein 34-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Sonntagnachmittag auf der K6769. Der Mann befuhr mit seinem Mazda MX5 gegen 14.50 Uhr die Kreisstraße von Indelhausen kommend in Richtung Weiler. Dabei überholte er vor einer scharfen Linkskurve ein vorausfahrendes Fahrzeug. In der Folge kam er mit dem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab und landete schließlich auf den Rädern in der Lauter. Der 34-Jährige konnte sich selbstständig aus dem Cabrio befreien. Der Rettungsdienst brachte ihn vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Mazda musste mittels Krank von einem Abschleppdienst geborgen werden. An dem Wagen war nach ersten Schätzungen Totalschaden entstanden. Auch die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 14 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. Die K6769 musste im Zuge der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten im Bereich der Unfallstelle bis etwa 17 Uhr einseitig gesperrt werden. (rn)

Gomadingen (RT): Von der Fahrbahn abgekommen

Offenbar aufgrund gesundheitlicher Probleme hat ein 65-Jähriger am Sonntagnachmittag auf der L230 die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren. Gegen 14.50 Uhr war der Mann mit seinem Ford auf der Landesstraße von Marbach in Richtung Münsingen unterwegs. Dabei kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte mehrere hundert Meter an der Leitplanke entlang. Der Rettungsdienst brachte sowohl den 65 Jahre alten Fahrer als auch seine gleichaltrige Beifahrerin zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. Der Ford musste abgeschleppt werden. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 5.000 Euro. (rn)

Zwiefalten (RT): Motorradfahrer gestürzt (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall am Sonntagvormittag auf der L245 sucht das Polizeirevier Münsingen. Der bislang unbekannte Lenker eines roten Sportmotorrads fuhr gegen 10.25 Uhr auf der Landesstraße von Hayingen in Richtung Zwiefalten. Dabei überholte er im Verlauf einer leichten und übersichtlichen Rechtskurve die vorausfahrende KTM einer 58-Jährigen. Diese wurde beim Wiedereinscheren der roten Maschine geschnitten, worauf sie auf die Gegenfahrspur geriet und mit der entgegenkommenden Triumph eines 46-Jährigen kollidierte. Beide stürzten daraufhin zu Boden und verletzten sich leicht. Sie wurden vom Rettungsdienst versorgt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 4.500 Euro. Der Lenker des roten Sportmotorrads war zwischenzeitlich in Richtung Zwiefalten weitergefahren. Zeugen die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise auf den gesuchten Motorradfahrer oder seine Maschine geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 07381-9364-0, zu melden. (rn)

Pfullingen (RT): Einbrecher unterwegs

In ein Gebäude in der Leonhardstraße ist am Samstag eingebrochen worden. Zwischen 11.30 Uhr und 11.50 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter über ein Fenster Zutritt in die Büroräume und brach Mobiliar und einen Getränkeautomaten auf. Mit Bargeld machte er sich aus dem Staub. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Das Polizeirevier Pfullingen hat mit Unterstützung von Kriminaltechnikern, die zur Spurensicherung vor Ort kamen, die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Pfullingen (RT): Gleitschirmflieger verunglückt

Nach derzeitigen Erkenntnissen unverletzt geblieben ist ein 40-Jähriger, der am Sonntagnachmittag im Fluggebiet Wanne mit seinem Gleitschirm verunglückt ist. Der Pilot war gegen 15.50 Uhr von den dortigen Klippen aus gestartet, als sein Schirm offenbar etwas in sich zusammenfiel. Der 40-Jährige stürzte daraufhin in die rund 20 Meter hohen Baumkronen und blieb dahin hängen. Er konnte von zahlreichen Einsatzkräften von Bergwacht und Feuerwehr gerettet werden und wurde anschließend vorsorglich zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Trochtelfingen (RT): Alleinbeteiligt gestürzter Motorradfahrer

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat sich ein 17-Jähriger beim Sturz von seinem Motorrad am Sonntag in Trochtelfingen zu. Der Jugendliche war gegen 16.20 Uhr auf seiner Aprilia in der Marktstraße in Richtung Innenstadt unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er in der dortigen Linkskurve zu Fall und schlitterte mehrere Meter mitsamt seiner Maschine auf der Straße, bis das Zweirad gegen ein Gebäude prallte und zum Stillstand kam. Am Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Auch an der Hauswand entstand ein geringer Schaden, der noch nicht genau beziffert werden kann. (ah)

Münsingen (RT): Motorradfahrer schwerverletzt

Nicht angepasste Geschwindigkeit dürfte die Ursache für einen schweren Unfall sein, der sich am Sonntag auf der B 465 ereignet hat. Gegen 17.50 Uhr war ein 25-jähriger Motorradfahrer auf der Seeburger Steige von Münsingen kommend in Richtung Seeburg unterwegs. Im Bereich einer Linkskurve überbremste der 25-Jährige offenbar seine Maschine und stürzte in der Folge alleinbeteiligt. Er erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde zur medizinischen Versorgung vom Rettungsdienst in ein Klinikum gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden in Höhe von circa 2.000 EUR. Während der Unfallaufnahme musste die Seeburger Steige zeitweise gesperrt werden. (ah)

Esslingen (ES): Pkw aufgebrochen

In der Zeppelinstraße sind in der Nacht zum Montag mehrere abgestellte Fahrzeuge angegangen worden. Gegen 2.45 Uhr alarmierte ein Zeuge die Polizei, nachdem er einen Schlag gehört und daraufhin zwei Personen in einem abgestellten Fiat entdeckt hatte. Auf Ansprache des Zeugen flüchtete das Duo in Richtung Innenstadt. Im Rahmen der polizeilichen Fahndung konnte ein 16-jähriger Tatverdächtiger dingfest gemacht werden. Außerdem stellten die Beamten in der Nähe des Fiat noch einen VW und einen Suzuki mit eingeschlagenen Fensterscheiben fest. Ob aus den drei Fahrzeugen etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt schätzungsweise 600 Euro. Die Ermittlungen gegen den 16-Jährigen sowie einen mutmaßlichen Komplizen dauern an. (mr)

Esslingen (ES): In Firma eingebrochen

In eine Firma in der Olgastraße ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam über ein Fenster Zutritt zum Inneren des Gebäudes und durchsuchte es. Anschließend entkam der Einbrecher ungesehen. Erkenntnisse über ein mögliches Diebesgut liegen derzeit nicht vor. Der Polizeiposten Oberesslingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): 32-Jährige in Gewahrsam genommen

Eine randalierende 32-Jährige musste am späten Sonntagabend von der Polizei in Gewahrsam genommen werden. Gegen 22 Uhr war es im Bereich eines Imbisses in der Brückenstraße zwischen der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehenden Frau und einer 50-Jährigen zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen. Im weiteren Verlauf soll die 32-Jährige auf umstehende Tische eingeschlagen und mit Flaschen sowie Stühlen um sich geworfen haben. Dabei traf eine der Flaschen einen 19-Jährigen. Dieser blieb unverletzt. Die 32-Jährige wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und zum Polizeirevier gebracht. (rn)

Altbach (ES): Zusammenstoß zwischen Radfahrer und Fußgängerin (Zeugenaufruf)

Zeugen zu einem Verkehrsunfall, der sich am Sonntagnachmittag in einer Unterführung des Heinrich-Mayer-Parks ereignet hat, sucht die Verkehrspolizei Esslingen. Ein unbekannter Pedelec-Lenker fuhr mit seinem schwarzen Zweirad gegen 16.30 Uhr vom Park herkommend durch die Unterführung in Richtung Altbach. Als er dort an einer mehrköpfigen Personengruppe vorbeifuhr, kam es zum Zusammenstoß mit einer neunjährigen Fußgängerin. Sowohl der Pedelec-Fahrer, als auch das Mädchen stürzten anschließend zu Boden. Die Neunjährige wurde dabei verletzt und musste vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Auch der Pedelec-Lenker dürfte sich nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen zugezogen haben. Nach einem Gespräch mit den Eltern des Kindes fuhr dieser weiter. Es soll sich um einen etwa 80 Jahre alten Mann gehandelt haben, der einen Helm, eine Brille und eine gelbe Warnweste trug. Zeugenhinweise bitte unter Telefon 0711/3990-420. (rn)

Aichtal (ES): Mitbewohner mit Stange verletzt

Noch unklar sind die Hintergründe einer Auseinandersetzung, die sich in der Nacht zum Montag in einer Flüchtlingsunterkunft in der Uferstraße ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen hatte ein 32-Jähriger seinen 27 Jahre alten Mitbewohner gegen 23.45 Uhr offenbar angegangen und an der Hand verletzt. Dabei soll auch eine Stange zum Einsatz gekommen sein. Der 27-Jährige wurde anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Polizeiposten Neckartenzlingen hat die Ermittlungen übernommen. (rn)

Beuren (ES): Motorradfahrer gestürzt

Bei einem Verkehrsunfall am Sonntagmorgen in der Weiler Steige hat sich ein Motorradfahrer schwer verletzt. Der 62-Jährige war kurz nach 7.30 Uhr mit seiner BMW in der Steige unterwegs. In einer Kurve streifte er den Randstein und stürzte. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. An seinem Motorrad war Sachschaden von rund 2.000 Euro entstanden. Die Feuerwehr war ebenfalls mit zwei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften zur Unfallstelle ausgerückt. (sm)

Tübingen (TÜ): Einbruch in Geschäft (Zeugenaufruf)

Ein Geschäft in der Tübinger Innenstadt ist am Montagmorgen von einem Einbrecher heimgesucht worden. Der Unbekannte zerstörte um kurz nach fünf Uhr die Sicherheitsverglasung des Geschäfts in der Straße Lange Gasse und entwendete Schmuck von bislang ungeklärtem Wert. Trotz einer sofort ausgelösten Fahndung mit mehreren Streifenwagen konnte der Unbekannte unerkannt entkommen. Das Polizeirevier Tübingen hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter der 07071/972-8660 sachdienliche Hinweise entgegen. (ah)

Tübingen (TÜ): In Einkaufsmarkt eingebrochen

In einen Einkaufsmarkt in der Eugenstraße ist ein Unbekannter am Sonntagabend eingebrochen. Den bisherigen Ermittlungen zufolge dürfte sich der Einbrecher gegen 20 Uhr über eine Eingangstür gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft verschafft haben. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem löste er die Alarmanlage aus, woraufhin er sich aus dem Staub machte. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Südstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Tübingen (TÜ): Auf Radfahrer aufgefahren

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Sonntagabend in der Jesinger Hauptstraße erlitten. Ein 57-Jährger befuhr gegen 20.15 Uhr mit seinem Volvo die Straße in Richtung Pfäffingen. Dabei wurde er offenbar von der Sonne geblendet und übersah den vorausfahrenden, 51 Jahre alten Radfahrer. Durch den anschließenden Zusammenstoß stürzte der Radfahrer zu Boden. Der Rettungsdienst brachte ihn zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. (rn)

Rottenburg (TÜ): Gestürzte Radlerin

Eine 59-Jährige hat sich beim Sturz von ihrem Pedelec am Sonntagmittag in der Sülchenstraße leichte Verletzungen zugezogen. Sie war dort gegen 13 Uhr unterwegs, als sie alleinbeteiligt zu Fall kam. Der Rettungsdienst brachte sie zur Untersuchung und Behandlung ins Krankenhaus. Am Pedelec entstand ein Schaden von etwa 100 Euro. (sm)

Rottenburg-Ergenzingen (TÜ): Brand an Strommast

Wegen eines Brands an einem Strommast ist es am Sonntagmorgen zu einem Stromausfall in der Prinz-Eugen-Straße gekommen. Aus bislang unbekannter Ursache war der Kondensator des Strommastes gegen 5.45 Uhr in Brand geraten. Die Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Einsatzkräften ausgerückt war, konnte die Flammen rasch löschen. Ein Mitarbeiter des Energieunternehmens kümmerte sich um die Reparatur und die Stromversorgung. (sm)

Gomaringen (TÜ): Einbrecher unterwegs

In zwei Firmen in der Robert-Bosch-Straße und eine weitere Firma in der Heinrich-Heine-Straße ist von Samstag auf Sonntag eingebrochen worden. Zwischen 18 Uhr und 13 Uhr brachen die Unbekannten an den drei Gebäuden jeweils ein Fenster auf und gelangten so ins Innere. Dort suchten sie nach Stehlenswertem und entkamen nach derzeitigem Kenntnisstand jeweils mit einem geringen Bargeldbetrag. Der Polizeiposten Gomaringen hat die Ermittlungen in allen drei Fällen aufgenommen. (rn)

Hechingen (ZAK): Geparkte Autos gestreift

Aufgrund einer medizinischen Ursache ist ein 76 Jahre alter Mann am Sonntagnachmittag im Mörikeweg gegen geparkte Autos geprallt. Gegen 15.20 Uhr fuhr der Mann mit seinem Renault dort und streifte zwei am Fahrbahnrand geparkte Skoda bevor er zum Stehen kam. Er wurde in der Folge vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden, der an den drei Autos entstanden war, wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt. (sm)

Rangendingen (ZAK): Fahrzeug in Brand geraten

Zum Brand eines Autos sind Feuerwehr und Polizei am Sonntagnachmittag auf die K7165 ausgerückt. Zwischen Bietenhausen und Höfendorf geriet gegen 15.15 Uhr der Vergaser eines Ford in Brand. Beim Eintreffen der Feuerwehr hatte der 54-jährige Fahrzeugführer sein Fahrzeug bereits größtenteils gelöscht. Das Auto musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden steht noch nicht fest. (sm)

Balingen/Weilstetten (ZAK): Container aufgebrochen und Werkzeug entwendet

Noch unbekannte Täter haben zwischen Samstag, 18Uhr, und Montag, 07.30 Uhr, mehrere Container von zwei Firmen in der Untere Dorfstraße im Balinger Stadtteil Weilstetten aufgebrochen und hochwertiges Werkzeug gestohlen. Der genaue Wert des Diebesgutes ist momentan noch nicht bekannt. Der Polizeiposten Balingen-Frommern hat die Ermittlungen aufgenommen. (ah)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell