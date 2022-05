Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Unbekannte entwenden Mazda - Zeugen gesucht

Dormagen (ots)

Am Montag (16.05.), in der Zeit zwischen 5 Uhr morgens und 13 Uhr, geriet ein Mazda CX-5 (KF) ins Visier von Autodieben. Das rote Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen ME-EN191 war zur Tatzeit auf einem Parkplatz am Parallelweg in Dormagen geparkt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Autos machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02131 300-0 mit dem Kriminalkommissariat 14 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell