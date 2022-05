POL-NE: Polizei ermittelt nach mutmaßlicher Kindesentziehung

Neuss (ots) - Am Montagnachmittag (16.05.), gegen 15:30 Uhr, kam es an der Kreuzung Jülicher Landstraße / Hürtgener Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 21-Jährige leicht verletzt wurde. Ein 46-Jähriger war mit seinem BMW auf der Jülicher Landstraße in Richtung Konrad-Adenauer-Ring unterwegs und passierte den Kreuzungsbereich. Nach ersten Erkenntnissen ließ er dabei die Rotlicht zeigende Ampel außer Acht ...

