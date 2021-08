Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Brandalarm

Verbrennen von behandeltem Holz

Ürzig (ots)

Am 26.08.2021, gg. 21.40 Uhr wurde der Rettungsleitstelle mitgeteilt, dass in einem ehemaligen Gasthaus in der Ortslage Ürzig die Brandmeldeanlage ausgelöst habe. Durch die Kräfte der Feuerwehr konnte vor Ort rasch festgestellt werden, dass es sich um einen Fehlalarm handelte, der durch eine schwache Batterie eines Heimrauchmelders ausgelöst wurde.

Da an der Einsatzörtlichkeit jedoch tatsächlich Brandgeruch wahrgenommen werden konnte, gingen die Einsatzkräfte der Ursache auf den Grund. Hierbei konnte festgestellt werden, dass in einem nahegelegenen Wohnhaus behandeltes/lackiertes Altholz in einem Kaminofen verbrannt wurde. Das weitere unsachgemäße Abbrennen des Holzes konnte unterbunden werden. Der Verursacher wird sich in einem eingeleiteten Verfahren zu verantworten haben.

Im Einsatz waren insgesamt 36 Feuerwehrkräfte der Wehren Ürzig, Noviand und Zeltingen Rachtig, der Wehrleiter der Verbandsgemeinde Bernkastel-Kues, sowie die Polizei Bernkastel-Kues.

