Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Dettenheim - Einbruch in Gartenhütte

Karlsruhe (ots)

Gartengeräte im Wert von über 500 Euro hat ein Unbekannter zwischen Montag 16:00 Uhr und Mittwoch 15:45 Uhr aus einer Gartenlaube in der Straße "Am Sportplatz" in Rußheim entwendet.

Über die Eingangstür verschaffte sich der Dieb mithilfe eines Schraubendrehers gewaltsam Zutritt in die Laube. Im Inneren nahm er die aufgefundenen Gartengeräte an sich. Anschließend suchte er eine Blechhütte auf dem gleichen Grundstück auf und öffnete auch diese gewaltsam. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde hier jedoch nichts entwendet. Mit seiner Beute konnte der Langfinger bislang unerkannt flüchten.

Zeugen werden gebeten beim Polizeirevier Philippsburg unter der Telefonnummer 07256 932933 zu melden.

