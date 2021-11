Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfallflucht in Drolshagen - hoher Sachschaden

Drolshagen (ots)

Scheda. Am Mittwoch, 17.11.2021, erhielt die Polizei um 06.10 Uhr Kenntnis von einem Verkehrsunfall auf der Gewerbeparkstraße in Drolshagen. Ein LKW war hier beim Rangieren mehrfach mit dem Sattelauflieger gegen einen am Straßenrand geparkten VW Polo gestoßen. Obwohl der PKW durch die Kollisionen im Heckbereich stark beschädigt wurde, entfernte sich der LKW von der Unfallstelle, ohne dass sich dessen Fahrzeugführer um eine Regulierung des Schadens bemühte. An dem PKW entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat in Olpe unter der Tel. 02761 9269-4100 entgegen.

