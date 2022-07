Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Vorfahrt missachtet

Reutlingen (ots)

Hausen im Killertal (ZAK): Vorfahrt missachtet

Zwei Schwerverletzte, ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von geschätzten 18.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, den eine 78-Jährige am Freitagnachmittag an der Einmündung Dürerstraße / B 32 verursacht hat. Die Frau war gegen 15.20 Uhr mit ihrem Chevrolet Aveo auf der Dürer Straße unterwegs und wollte an der Einmündung nach links in die Bundesstraße einbiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fiat Doblo. Dessen 68 Jahre alter Fahrer hatte keine Chance mehr, um rechtzeitig zu reagieren. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge, in deren Verlauf der Chevrolet und der Fiat zunächst nach links von der Fahrbahn abgewiesen wurden. Im weiteren Verlauf prallte der Chevrolet gegen einen Baum und der Fiat krachte gegen einen Holzstapel. Während der Fiat-Fahrer leicht verletzt wurde, erlitten die Unfallverursacherin und ihre 90 Jahre alte Beifahrerin schwere Verletzungen. Alle drei wurden vom Rettungsdienst in umliegende Krankenhäuser gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Zur Unterstützung der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen war die Feuerwehr mit einem Fahrzeug und sieben Feuerwehrleuten im Einsatz. (cw)

