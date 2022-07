Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Radfahrer nach Sturz verstorben

Reutlingen (ots)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Radfahrer nach Sturz verstorben

Eine medizinische Ursache dürfte den Ermittlungen der Verkehrspolizei zufolge der Grund für den Sturz eines Radfahrers am Freitagvormittag auf der Vaihinger Straße gewesen sein. Ein 57-Jähriger war dort gegen 11.50 Uhr mit seinem Mountainbike auf dem Fuß- und Radweg von Obereichen herkommend, in Richtung Stuttgart-Rohr unterwegs. Den bisherigen Erkenntnissen zufolge passierte er noch die Einmündung zur Waldstraße, wonach er immer langsamer wurde und schließlich ohne Beteiligung anderer zu Boden stürzte. Ein Zeuge, der den Sturz beobachtet hatte, stoppte sofort seinen Wagen, leistete erste Hilfe und begann mit weitern Ersthelfern unverzüglich mit Reanimationsmaßnahmen, die anschließend vom alarmierten Notarzt fortgesetzt, aber letztendlich erfolglos eingestellt werden mussten. Der Fahrradfahrer verstarb noch an der Unfallstelle. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell