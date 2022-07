Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Erfolgreiche Vermisstensuche; Bei Gerangel gestürzt; Trickdiebin gesucht

Reutlingen (ots)

Eningen (RT): Pedelecfahrer kollidieren

Zwei Pedelecfahrer haben sich bei einem Zusammenstoß am Donnerstagmorgen in der Jahnstraße verletzt. Gegen 7.30 Uhr fuhr ein 39-Jähriger mit seinem Pedelec aus einem Grundstück in die Jahnstraße ein. Er missachtete hierbei den Vorrang eines auf der Jahnstraße mit seinem Pedelec fahrenden 56 Jahre alten Mannes und kollidierte mit diesem. Der 56-Jährige verletzte sich schwer und wurde nach notärztlicher Erstversorgung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die leichten Verletzungen des 39-Jährigen wurden von der Besatzung eines weiteren Rettungswagens vor Ort behandelt. Beide Pedelecs, an denen Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstanden war, waren nicht mehr fahrbereit. (sm)

Bad Urach (RT): Radler übersehen

Schwer verletzt wurde ein 60 Jahre alter Pedelec-Fahrer bei einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen an der Einmündung Bäderstraße / Immanuel-Kant-Straße ereignet hat. Ein 47 Jahre alter Fahrer eines Jeep wollte gegen sieben Uhr von der Bäderstraße kommend, nach links in die Immanuel-Kant-Straße einbiegen. Dabei übersah er den von rechts kommenden Radfahrer und erfasste ihn, sodass der Radler stürzte. Dieser wurde so schwer verletzt, dass er vom Rettungsdienst zur stationären Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden musste. Der Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): Polizeihubschrauber findet Vermissten

Dank der Besatzung eines Polizeihubschraubers konnte am Donnerstagvormittag ein 77-jähriger Senior, der seit dem Vorabend vermisst worden war, aufgefunden werden. Gegen 19 Uhr am Mittwochabend teilten Mitarbeiter des Krankenhauses der Polizei das Fehlen des Patienten mit. Sofort eingeleitete Suchmaßnahmen mehrerer Polizeistreifen, in die neben einem Polizeihubschrauber auch ein Mantrailerhund sowie Flächensuchhunde einer Rettungshundestaffel eingesetzt waren, führten zunächst nicht zum Auffinden des Vermissten. Beim erneuten Einsatz des Polizeihubschraubers wurde der Senior gegen 11.30 Uhr im Freien auf einer Wiese liegend entdeckt und vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (sm)

Ostfildern (ES): Bei Gerangel gestürzt

Ein Gerangel unter Schülern hat am Donnerstagmittag zum Einsatz der Rettungskräfte an einer Schule in der Lindenstraße geführt. Zwischen einem Zwölfjährigen und einem Mitschüler war es kurz vor zwölf Uhr zu dem Gerangel gekommen. In dessen Verlauf stürzte der Zwölfjährige offenbar zu Boden und stieß so unglücklich gegen eine Stuhlkante, dass er anschließend von einem Notarzt versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Er dürfte nach derzeitigem Kenntnisstand leicht verletzt worden sein. (rn)

Tübingen (TÜ): Trickdiebin gesucht

Nach einer etwa 45 Jahre alten Frau und ihren noch unbekannten Begleiter fahndet der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt nach einem schadensträchtigen Diebstahl am Donnerstagvormittag in der Münzgasse. Die Frau hatte sich gegen 11.15 Uhr in einem Ladengeschäft als Kundin ausgegeben und den Inhaber in ein Verkaufsgespräch verwickelt, das sich nachfolgend an das Schaufenster vor dem Geschäft verlagerte. Den bisherigen polizeilichen Ermittlungen zufolge dürfte sich ein Komplize der Frau während des Gesprächs unbemerkt in den Laden geschlichen und dort Schmuck, Bargeld und Münzen gestohlen haben. Unbemerkt machte er sich anschließend mit seiner Beute aus dem Staub. Kurz darauf entfernte sich die Frau dann zu Fuß in Richtung Innenstadt. Erst einige Zeit später fiel der Diebstahl auf und die Polizei wurde alarmiert. Eine sofort eingeleitete Fahndung mit mehreren Streifenwagen verlief bislang ergebnislos. Der Polizeiposten Tübingen-Innenstadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise zu der Frau, die von normaler Statur war und als etwa 165 bis 170 cm groß, mit längeren, braunen Haaren und gepflegter Erscheinung beschrieben wird. Sie war bekleidet mit einem weißen Kleid und führte eine große, beigefarbene, geflochtene Tasche mit sich. Sie soll Deutsch mit einem leichten, nicht näher bekanntem Akzent gesprochen haben. Zu ihrem Komplizen, bei dem es sich bisherigen Erkenntnissen zufolge um eine männliche Person handeln könnte, liegt keine nähere Beschreibung vor. Polizeiposten Tübingen-Innenstadt, Telefon 07071/56515-0. (cw)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell