Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung an PKWs- Zeugensuche

Gotha (ots)

Ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter begaben sich in dem Zeitraum zwischen dem 28. Mai, 17.00 Uhr und heute, 07.20 Uhr zu zwei in der Harjesstraße geparkten Fahrzeugen und beschädigten diese. Der oder die Unbekannten schlugen an dem Opel und dem Audi mehrere Scheiben ein und verursachten Sachschaden. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0127196/2022) entgegen. (jd)

