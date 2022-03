Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Verkehrsunfall mit 5 verletzten Personen

Polizeiinspektion Gifhorn (ots)

Am Sonntag, d. 20.03.2022, geg. 02:00 Uhr, kam ein Pkw auf der Celler Straße in Hankensbüttel, beim Durchfahren einer leichten Linkskurve, nach rechts von der Fahrbahn ab, wo er dann an einer Böschung mit Bäumen und einem Grundstückszaun kollidierte. Alle 5 Insassen des verunfallten Pkw im Alter zwischen 17 und 20 Jahren, davon 3 x männlich und 2x weiblich, zogen sich dabei mehr oder weniger schwere, jedoch nicht lebensbedrohliche Verletzungen zu. Sie wurden mit Rettungswagen zu weiteren Untersuchungen in verschiedene Krankenhäuser gebracht. Bei dem mutmaßlichen Fahrzeugführer, einem 18-jährigen aus dem Landkreis Rotenburg, wurde eine Alkoholbeeinflussung festgestellt. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der Gesamtschaden wird auf ca. 11000,-EUR geschätzt.

