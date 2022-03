Polizeiinspektion Gifhorn

POL-GF: Zeugensuche nach Verkehrsunfallflucht

Gifhorn (ots)

Am vergangenen Samstag, dem 12.03.2022, kam es auf dem Parkplatz vor dem Media-Markt an der Braunschweiger Straße in Gifhorn zu einer Verkehrsunfallflucht.

Die Geschädigte stellte ihren schwarzen Opel Corsa gegen 13:00 Uhr ab, als sie gegen 13:25 Uhr wieder zu ihrem Auto kam, musste sie an beiden Türen der Fahrerseite Beschädigungen feststellen. Nach ersten Erkenntnissen ist das verursachende Fahrzeug in rot lackiert.

Zeugen und Hinweisgeber wenden sich bitte unter 05371 980-0 an die Polizei Gifhorn.

Original-Content von: Polizeiinspektion Gifhorn, übermittelt durch news aktuell