Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Container aufgebrochen

Ummerstadt (ots)

Unbekannte Täter brachen in der Zeit von Freitag- bis Samstagmittag einen Baucontainer, der auf einer Baustelle in der Brückenstraße in Ummerstadt steht, auf. Anschließend entwendeten sie verschiedene Baumaschinen und Werkzeuge. Wie hoch der Sachschaden ist, muss noch ermittelt werden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte unter der Telefonnummer 03685 778-0 bei der Hildburghäuser Polizei.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell