Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Crailsheim: Neue Betrugsmasche - Betrüger kontaktieren Opfer per WhatsApp

Aalen (ots)

In den vergangenen Tagen meldeten sich mehrere Geschädigte beim Polizeirevier Crailsheim und zeigten ähnlich gelagerte Sachverhalte an. So wurde eine 69 Jahre alte Crailsheimerin am Sonntagnachmittag per WhatsApp von ihrer angeblichen Tochter kontaktiert. Auf dem Display wurde der arglosen Frau tatsächlich der korrekte Name ihrer Tochter angezeigt. Im WhatsApp-Chat gab die "Tochter" an, dass ihr Smartphone heruntergefallen sei und daher das Mikrofon und das Display defekt seien. Im weiteren Verlauf wurde der Frau suggeriert, dass die vorgebliche Tochter eine dringende Rechnung zu begleichen habe, dies aber aufgrund des defekten Handys nun nicht möglich sei. Die hilfsbereite Frau bot nun von sich aus an, die Rechnung in Höhe von über 1500 Euro zu begleichen und füllte letztlich einen Überweisungsträger aus, den sie bei ihrer Bank einwarf. Glücklicherweise wurde die Frau noch am selben Abend misstrauisch und nach einem Telefonat mit der "echten" Tochter flog der Betrug auf. Die Bank konnte die Überweisung letztlich stoppen, sodass kein Schaden entstand.

Da sich Taten dieser Art derzeit häufen, beachten Sie bitte folgende Warnhinweise der Polizei:

- Wenn Sie von einem Angehörigen / Bekannten eine Textnachricht erhalten, in der Ihnen suggeriert wird, dass deren Handy kaputtgegangen sei und zudem von einer finanziellen Notlage / dringlichen Überweisung berichtet wird, werden Sie misstrauisch!

- Rufen Sie Ihren Angehörigen / Bekannten auf dessen Telefonnummer an und sprechen Sie mit ihm persönlich!

- Überweisen Sie keinesfalls Geld, solange Sie nicht definitiv sicher sein können, dass es sich tatsächlich um die vorgegebene Person handelt!

Warnen Sie Ihre Angehörigen und Bekannten, insbesondere lebensältere Personen vor der neuen Betrugsmasche. Nur so können weitere Taten verhindert bzw. potentielle Opfer aufgeklärt werden!

Weitere Hinweise zu ähnlichen Betrugsdelikten finden Sie online unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell