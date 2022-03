Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Hubschrauber nach Einbruch in Firma im Einsatz - Feuer auf einem Balkon - Unfälle

Fellbach: Wer fuhr bei Rot?

An der Kreuzung Höhenstraße zur Max-Planck-Straße ereignete sich am Mittwoch gegen 18.40 Uhr ein Unfall. Eine 42-jährige Skoda-Fahrerin befuhr die Höhenstraße und querte die ampelgeregelte Kreuzung. Sie stieß dabei mit einem 37-jährigen Audi-Fahrer zusammen, der in Richtung Steinbeisstraße gefahren war. Beim Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt. Die Höhe der Sachschäden an den Autos belaufen sich auf ca. 14000 Euro. Unklar ist, wer von den beiden bei Rot in die Kreuzung eingefahren ist, weshalb Unfallzeugen gebeten werden, sich mit der Polizei Fellbach unter Tel. 0711/57720 in Verbindung zu setzen.

Backnang: Unfallfluchten

Die Backnanger Polizei bittet zu den nachfolgend beschriebenen Unfallfluchten um Zeugenhinwiese. Am Dienstag zwischen 15 Uhr und 16 Uhr wurde die Schranke eines Parkhauses in der Sulzbacher Straße beschädigt. Ein unbekannter fuhr beim Ausfahren gegen die Barriere und verursachte dabei 1000 Euro Sachschaden. Eine weitere Unfallflucht ereignete sich am Mittwoch in der Zeit zwischen 8.40 Uhr und 12.45 Uhr in der Straße Fuchsrain. Ein unbekannter Autofahrer wendete dort und fuhr gegen ein Garagentor, an dem Sachschaden entstand. In der Ludwigsburger Straße fuhr ein unbekannter Autofahrer in der Nacht zum Mittwoch in der Nähe des Rathauses gegen einen parkenden Mercedes und beschädigte an diesem die vordere Stoßstrange. Auch dieser Unfallverursacher, der möglicherweise mit einem silbernen Mercedes Benz unterwegs gewesen war, entfernte sich nach dem Vorfall unerlaubt von der Unfallstell. Hinweise werden von der Polizei unter Tel. 07191/9090 entgegengenommen.

Schorndorf: Bei Unfall leicht verletzt

Ein 18-jähriger Ford-Fahrer befuhr am Mittwoch gegen 17 Uhr die Heinkelstraße. Er erkannte zu spät, wie ein vorausfahrender Kia-Fahrer nach rechts auf ein Grundstück einbog und dazu verkehrsbedingt abbremste, um einen vorbeilaufenden Fußgänger passieren zu lassen. Der 18-Jährige fuhr auf den Wagen des 46-jährigen Kia-Fahrers auf, der sich dabei leicht verletzte. An den Autos entstand Sachschaden in Höhe von ca. 7500n Euro. Der Pkw Ford wurde abgeschleppt.

Schwaikheim: Feuerwehreinsatz

Die örtliche Feuerwehr wurde am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr in der Weilerstraße auf den Plan gerufen. Dort war auf dem Balkon eines Wohnhauses ein Feuer ausgebrochen, welches von Bewohnern sowie der alarmierten Feuerwehr gelöscht werden konnte, bevor noch das Gebäude Schaden nahm. Der Schaden an dem auf dem Balkon befindlichen Inventar beläuft sich auf ca. 500 Euro. Verletzt wurde bei dem Vorfall niemand. Die Brandursache ist noch unklar.

Remshalden: Unfallflucht

2000 Euro Sachschaden verursachte ein Autofahrer, der im Zeitraum von Dienstagabend und Mittwochnachmittag in der Großheppacher Straße gegen einen geparkten Mercedes A160 stieß. Der Verursacher flüchtete anschließend ohne den Vorfall zu melden. Wer Hinweise auf den geflüchteten Autofahrer geben kann, sollte sich bitte mit der Polizei in Waiblingen unter Tel. 07151/950422 in Verbindung setzen.

Backnang: In Firmengebäude eingebrochen

Die Polizei wurde am Donnerstag gegen 1 Uhr zu einem Einbruch in die Lerchenstraße hinzugerufen. Dort waren drei Personen in das Firmengebäude einer Spedition eingebrochen und wurden dort von einem Angestellten gestört, der im Gebäude nächtigte. Die Einbrecher flüchteten fußläufig. Die alarmierte Polizei fahndete im Anschluss mit mehreren Polizeistreifen und einem Hubschrauber, konnte die Personen aber nicht aufspüren. Den ersten Feststellungen nach wurde aus dem Firmengebäude nichts entwendet. Zeugen, die weitere Hinweise zum Tatgeschehen geben können, sollten sich bitte bei der Polizei Backnang unter Tel. 07191/9090 melden.

