POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle - Motorsägen entwendet - Versuchter Einbruch

Rosengarten: Autofahrerin bei Auffahrunfall leicht verletzt

Eine 37 Jahre alte Renault-Fahrerin erkannte beim Befahren der B 19 in Richtung Schwäbisch Hall am Mittwochmorgen gegen 7:40 Uhr zu spät, dass die vor ihr fahrende 30-jährige Smart-Fahrerin verkehrsbedingt bremsen musste und fuhr dieser auf. Die Smart-Fahrerin zog sich beim Unfall leichte Verletzungen zu. Der entstandene Sachschaden wird auf insgesamt 3500 Euro geschätzt.

Schwäbisch Hall: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Im Zeitraum zwischen 8:10 Uhr und 13:10 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer am Mittwoch einen im Parkhaus des Landratsamtes geparkten Ford S-Max und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Sachschaden am geparkten Pkw beläuft sich auf ungefähr 4000 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Hall unter der Telefonnummer 0791 4000 entgegen.

Crailsheim: Unfallflucht

Am Mittwochmorgen beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker einen in der Karlstraße auf Höhe der dortigen Apotheke abgestellten VW und fuhr danach weiter, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Hinweise auf den Verursacher werden vom Polizeirevier Crailsheim telefonisch unter der Nummer 07951 4800 entgegengenommen.

Blaufelden-Wiesenbach: Mehrere Motorsägen entwendet

Zwischen Samstag und Mittwoch brachen bisher unbekannte Diebe in eine Scheune in der Raiffeisenstraße ein und entwendeten aus dieser drei Motorsägen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07953 925010 mit dem Polizeiposten Blaufelden in Verbindung zu setzen.

Crailsheim: Versuchter Einbruch

Bisher unbekannte Diebe versuchten zwischen Dienstag, 17 Uhr und Mittwoch, 18 Uhr in ein Gebäude am Schloßplatz einzubrechen. Die Einbrecher gelangten glücklicherweise nicht ins Gebäude, sodass nichts entwendet wurde. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Auffälliges beobachtet haben, werden dringend gebeten, sich unter der Telefonnummer 07951 4800 mit dem Polizeirevier Crailsheim in Verbindung zu setzen.

