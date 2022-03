POL-AA: Backnang-Waldrems: Polizeihubschrauber im Einsatz

Aalen (ots) - Am Nachmittag gegen 17:07Uhr fuhr ein 35-jähriger VW-Lenker auf der L1040 von Hilgartshausen in Richtung Rot am See. Auf der kurvenreichen Strecke kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken kam er ins Schleudern, überfuhr die Gegenfahrspur und prallte links in die Leitplanke. Ein ordnungsgemäß entgegenkommender 60-jähriger ...

