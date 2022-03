Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Illegale Müllablagerung, Unfall, Trickdiebstahl

Aalen (ots)

Hüttlingen: Illegale Müllablagerung

Zwischen vergangenem Freitag und Sonntag lagerten Unbekannte im Bereich des Buchwalds rund 2 Kubikmeter Altholz, Isoliermaterial und Ähnliches ab. Der Unrat wurde durch Mitarbeiter des zuständigen Forstamtes bemerkt, welche Anzeige erstatteten. Hinweise auf die Verursacher nimmt der Polizeiposten Wasseralfingen, Tel.: 07361/97960 entgegen.

Aalen: Gegen Stromkasten gefahren

Auf rund 1500 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den ein 38-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 9.15 Uhr verursachte, als er mit seinem Iveco beim Rückwärtsfahren einen in der Hofherrnstraße aufgestellten Stromkasten beschädigte.

Aalen: Fahrradfahrer leicht verletzt

Leichte Verletzungen zog sich ein 58 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Sturz am Dienstagmittag gegen 13.40 Uhr zu. Verkehrswidrig befuhr der Radler den Gehweg der Oberen Bahnstraße, wobei er in entgegengesetzte Richtung unterwegs war. Dabei übersah ihn eine 60-jährige Pedelec-Fahrerin, welche von einem Privatgrundstück in den fließenden Verkehr auf die Obere Bahnstraße einfuhr. Beim Zusammenstoß der beiden Radler stürzte der 58-Jährige auf die Straße; die 60-Jährige blieb unverletzt.

Spraitbach: Trickdiebstahl

Ihre Hilfsbereitschaft musste eine 61-Jährige am Dienstagmittag teuer bezahlen; ihr entstand ein Schaden von 3000 Euro. Gegen 12 Uhr hatte die Frau in einem Lebensmittelmarkt in der Mutlanger Straße eingekauft und anschließend ihre Einkäufe in ihrem Fahrzeug verstaut. Ihren Geldbeutel hatte sie während dessen in die Ablage der Fahrertüre gesteckt. Als sie ihren leeren Einkaufswagen zur Station zurückbrachte, wurde sie von einem Unbekannten angesprochen, der sie nach der nächsten Entbindungsklinik fragte. Bereitwillig notierte die 61-Jährie den Standort des nächsten Krankenhauses und beobachtete anschließend, wie der Unbekannte zu einem weiteren Mann ging, der am Eingang des Einkaufsmarktes stand. Die 61-Jährige fuhr anschließend zur Bank, um Geld abzuheben. Hier bemerkte sie, dass mehrere Bankkarten fehlten. Vermutlich hatten die beiden Männer die Frau beim Bezahlen mit ihrer Geldkarte beobachtet und sich hierbei die PIN gemerkt, sodass für sie Geldabhebungen möglich waren. Der Unbekannte, der gebrochen Deutsch sprach, ist ca. 175 cm groß und ca. 40 bis 45 Jahre alt. Er hat ein gebräuntes Gesicht und dunkle Augen. Bekleidet war er mit einer blauen Jeans, einer blauen Jacke und einer blauen Schildmütze. Weitere Hinweise auf die Diebe nimmt der Polizeiposten Spraitbach, Tel.: 07176/6562 entgegen.

