Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle, rabiater Ladendieb, Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Westhausen: Alkoholisiert aufgefahren

Am Mittwochnachmittag kam es, gegen 17:20 Uhr, auf der B29 von Aalen in Richtung Westhausen zu einem Auffahrunfall mit einem Schaden in Höhe von ungefähr 6500 Euro. Während ein 33-Jähriger mit seinem Porsche-Cayenne an einer roten Ampel auf Höhe der A7 anhielt, erkannte ein 55-jähriger nachfolgender SSANGYONG-Fahrer die Situation zu spät und fuhr auf den Porsche auf. Da der 55-Jährige alkoholisiert war, wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, zudem musste er die Beamten mit zur Blutprobe begleiten, sein Führerschein wurde einbehalten.

Westhausen: Aufgefahren II

Unachtsamkeit war die Ursache eines Verkehrsunfalls, bei dem am Dienstagabend gegen 18:30 Uhr ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand. Zu spät hatte eine 45-jährige VW-Fahrerin bemerkt, dass auf der B290 / Einmündung zur B29 ein vorausfahrender 31-jähriger Lenker eines Audi-A4 verkehrsbedingt angehalten hatte und fuhr auf. Hierbei wurde der Audi-Fahrer leicht verletzt.

Westhausen: Aufgefahren III

Zu spät reagiert hat eine 19-jährige Ford VW-Fahrerin am Dienstagabend, als gegen 19:50 Uhr eine 46-jährige ihren Audi-A6 vor ihr abbremsen musste. Die 46-Jährige befuhr die B29 von Westhausen nach Aalen. An der Einmündung zur B290 hielt sie ihr Fahrzeug trotz grüner Ampel an, um einen entgegenkommenden, in die B290 einbiegenden Rettungswagen mit Signal einbiegen zu lassen. Dies erkannte die nachfolgende 19-Jährige zu spät und fuhr auf der regennassen Fahrbahn auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro.

Aalen: Alkoholisiert mit Pedelec

Aufgrund Alkoholeinwirkung fuhr am Dienstagabend, gegen 19:15 Uhr, ein 52-Jähriger mit seinem Pedelec in der Burgstallstraße gegen eine Altpapiertonne. Infolgedessen stützte er und zog sich hierbei eine Verletzung am Kopf zuzog. Der Mann trug keinen Helm. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2 Promille. Er musste sich einer Blutentnahme im Krankenhaus unterziehen. Ihn erwartet zudem eine Strafanzeige.

Schwäbisch Gmünd: Einbruchsversuch

In der Zeit zwischen Montagnachmittag und Dienstagmorgen wurde versucht, gewaltsam in einen Kindergarten in der Taubentalstraße einzubrechen. Der Einbrecher ließ aber von seinem Vorhaben ab, an der Eingangstüre entstand geringer Sachschaden. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter Telefon 07171/3580 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Rabiater Ladendieb

Ein 38 Jahre alter Mann wurde am Dienstagvormittag beim Ladendiebstahl in einem Lebensmittelgeschäft in der Eutighofer Straße ertappt. Nachdem er von einer Mitarbeiterin im Kassenbereich darauf angesprochen worden war, versuchte er den Laden zu verlassen. Die Frau hielt ihn fest, woraufhin er sich zur Wehr setzte. Letztlich konnte er zusammen mit einer weiteren Mitarbeiterin sowie einem Kunden bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Eine der beiden Frauen wurde leicht verletzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell