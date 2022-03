Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Schwäbisch Gmünd: Öffentlichkeitsfahndung

Aalen (ots)

In Schwäbisch Gmünd wird seit Montagnachmittag der 59-jährige Manfred M. vermisst. Zuletzt wurde er am Montag gegen 16 Uhr auf dem Friedhof in Hussenhofen gesehen. Herr M. ist auf Medikamente angewiesen und könnte sich in einer hilflosen Lage befinden. Er ist ca. 1,75cm groß, schlank, hat braunes lichtes Haar und ist mit einem grauen Pulli bekleidet. Er trug zuletzt keine Jacke und hatte einen Regenschirm bei sich. Die Kriminalpolizei Aalen bittet nun zur Klärung des Aufenthaltsorts des Gesuchten um sachdienliche Hinweise, die unter Tel. 07361/5800 entgegengenommen werden.

Hier geht's zum Bild des Gesuchten:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/schwaebisch-gmuend-vermisstenfahndung/

