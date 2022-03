Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Begrenzungspfosten herausgerissen - Verkehrsunfälle - Pedelec entwendet - Diebstahl einer Rüttelplatte

Aalen (ots)

Aalen-Dewangen: Begrenzungspfosten herausgerissen

Über das vergangene Wochenende rissen Unbekannte auf der gesamten Strecke zwischen Trübenreute und Rotsold die dort aufgestellten Begrenzungspfosten heraus. Hinweise auf die Täter nimmt der Polizeiposten Abtsgmünd unter der Telefonnummer 07366 96660 entgegen.

Lauchheim-Kapfenburg: Radfahrer gestürzt

Verletzungen an der Schulter zog sich ein 36 Jahre alter Fahrradfahrer bei einem Unfall am Montagnachmittag zu. Gegen 16.30 Uhr stürzte er alleinbeteiligt auf einem Feldweg aus Richtung Kapfenburg kommend. Der Radler wurde ins Krankenhaus gebracht; weitere Verkehrsteilnehmer waren an dem Unfall nicht beteiligt.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein 85-Jähriger verursachte am Montagnachmittag kurz vor 17 Uhr einen Sachschaden von rund 4000 Euro und flüchtete anschließend von der Unfallstelle. Mit seinem Mercedes Benz hatte der Senior beim Ausparken einen in der Wilhelmstraße geparkten Mercedes beschädigt. Der Unfallverursacher konnte von Beamten des Aalener Polizeireviers rasch ermittelt werden. Gegen ihn wird nun eine entsprechende Anzeige vorgelegt.

Ellwangen: Pedelec entwendet

Am Montag gegen 13 Uhr entwendete ein bisher unbekannter Dieb ein schwarzes Pedelec der Marke Cube, das von seinem Besitzer an den Fahrradstellplätzen am Bahnhof Ellwangen abgestellt war. Der Wert des Zweirades beläuft sich auf rund 2000 Euro. Hinweise auf den Täter bzw. den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Telefonnummer 07961 9300 entgegen.

Stödtlen: Diebstahl einer Rüttelplatte

Im Zeitraum zwischen Sonntagnachmittag, 15 Uhr und Montagmorgen, 6 Uhr entwendeten bislang unbekannte Diebe eine Rüttelplatte, die auf einer Baustelle im Neubaugebiet in der Liastraße abgestellt war. Sachdienliche Hinweise bitte an das Polizeirevier Ellwangen, Tel.: 07961 9300.

Schwäbisch Gmünd: Unfall beim Fahrspurwechsel

Auf der B 29 in Fahrtrichtung Stuttgart übersah eine 31-Jährige beim Fahrstreifenwechsel am Montagnachmittag gegen 16 Uhr den neben ihr fahrenden Renault eines 60-Jährigen und streifte diesen mit ihrem Audi, wobei ein Sachschaden von rund 2500 Euro entstand.

