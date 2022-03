Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Sulzbach an der Murr/Großerlach: Betrunkener Motorradfahrer

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Auf der Bundesstraße B 14 zwischen Sulzbach und Großerlach wurden am Sonntagnachmittag von der Polizei Motorradkontrollen durchgeführt. Es war einer die ersten sonnigen Sonntagnachmittage, weshalb auch wieder entsprechend viele Motorräder unterwegs gewesen sind. Teilweise wurden Anwohner durch die von den Zweirädern verursachten Lärm belästigt, wie es der Polizei am Sonntagnachmittag mit mehreren Mitteilungen herangetragen wurde. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurden von der Backnanger Polizei etwa 25 Zweiradfahrer angehalten und überprüft. Bei einem 58-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades wurde eine deutliche Alkoholisierung wahrgenommen. Der Mann war mit über 1,4 Promille am Steuer des Zweirads, weshalb ihm die Weiterfahrt untersagt wurde. Zudem wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und in diesem Zusammenhang zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit eine Blutuntersuchung veranlasst. Weitere Beanstandungen gab bei den Überprüfungen am Sonntagnachmittag keine.

