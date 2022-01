Polizei Düren

POL-DN: Verletzte und hoher Sachschaden bei Unfall vor Dürener Polizeiwache

Düren (ots)

Am Freitagabend, kurz nach 22:00 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Autofahrer aus Langerwehe die Aachener Straße in Fahrtrichtung stadteinwärts. Dabei, so Zeugen, soll er an der beampelten Kreuzung unter Mißachtung des für ihn angezeigten Rotlichts versucht haben, nach links auf die August-Klotz-Straße abzubiegen. Im Kreuzungsbereich stieß er mit den zur selben Zeit aus beiden Richtungen querenden Autos anderer Beteiligter zusammen. Laut Zeugen sollen eine von der August-Klotz-Straße einfahrende 31 Jahre alte Pkw-Fahrerin aus Düren, sowie ein weiterer von der Rütger-von-Scheven-Straße in die Kreuzung einfahrender 20-Jähriger aus Düren, allerdings bei Grünlicht gefahren sein.

Die 31-Jährige erlitt bei der heftigen Kollision schwere Verletzungen und musste durch den Rettungsdienst zum stationären Verbleib in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 20-Jährige und weitere Insassen blieben unverletzt. Der mutmaßliche Unfallverursacher selbst trug nur leichte Verletzungen davon.

Alle beteiligten Kraftfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten durch Abschlepppdienste von der Unfallstelle geholt werden. Die Gesamtschadenshöhe wird auf mindestens 23000 Euro geschätzt.

Die polizeilichen Maßnahmen zur Unfallaufnahme und die anschließende Reinigung der Unfallstelle dauerten bis nach Mitternacht. Die Ermittlungen zum exakten Geschehensablauf und zur Ursache dauern an.

