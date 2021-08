Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: OH-Bad Schwartau

Zeugin nach Körperverletzung gesucht

Lübeck (ots)

Am 14.08.2021 fuhr eine Jugendliche gegen 19:00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem Fußweg der Geibelstraße in Richtung Markt in Bad Schwartau. Offensichtlich wurde das circa 14-jährige Mädchen von einem entgegenkommenden Fußgänger in sehr aggressiver Weise auf ihr Fehlverhalten angesprochen. Infolgedessen kamen Passanten der jungen Radfahrerin zu Hilfe. Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine handfeste Auseinandersetzung zwischen dem Fußgänger und einem Helfenden, bei welcher beide verletzt wurden.

Die Jugendliche entfernte sich von dem Geschehen. Sie wird nun als Zeugin der Körperverletzung gesucht und gebeten, sich unter der Telefonnummer 0451-22075-0 beim Polizeirevier Bad Schwartau zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Lübeck, übermittelt durch news aktuell