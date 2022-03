Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Verkehrsunfälle

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Lkw contra Pkw

Rund 11.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall am Dienstag gegen 11:15 Uhr an der Einmündung B 19 / K 2573. Ein 49 Jahre alter Lkw-Fahrer übersah beim Abbiegen den neben ihm stehenden VW einer 20-Jährigen und streifte diesen. Der Pkw war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden, der Sachschaden wird auf insgesamt 11.000 Euro geschätzt.

Frankenhardt: Vorfahrt missachtet

Eine 40 Jahre alte Fahrerin eines VW Polo fuhr am Dienstagnachmittag gegen 14:30 Uhr die Kreisstraße 2637 aus Richtung Birkhof kommend in Richtung Vorderuhlberg entlang. An der Kreuzung zur Kreisstraße 2638 missachtete sie die Vorfahrt einer 51-jährigen Toyota-Fahrerin, die aus Richtung Hinteruhlberg kommend in Richtung Vorderuhlberg unterwegs war. Bei der anschließenden Kollision zwischen den beiden Pkw zog sich die 51-Jährige leichte Verletzungen zu. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2500 Euro.

