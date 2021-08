Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Unfallbeteiligter gesucht - 10-jähriges Mädchen verletzt

Ratzeburg (ots)

13. August 2021 | Kreis Stormarn - 10.08.2021 - Ahrensburg

Am 10.08.2021, gegen 15.15 Uhr, kam es beim Einmündungsbereich Woldenhorn, Carl-Barckmann-Straße in Ahrensburg zu einem Verkehrsunfall. Dabei stürzte ein 10-jähriges Mädchen mit ihrem Fahrrad und verletzte sich leicht.

Nach derzeitigen Erkenntnissen befuhr das Mädchen mit ihrem Fahrrad den gemeinsamen Geh- und Radweg der Straße Woldenhorn in Ahrensburg. Ein in entgegengesetzter Richtung fahrender weißer Pkw bog an der Einmündung Carl-Barckmann-Straße nach rechts ab, während in diesem Moment die 10-Jährige die Straße querte. Das Mädchen bremste so stark ab, dass sie stürzte und sich dabei leicht verletzte. Zu einem Zusammenstoß mit dem Pkw kam es nicht. Deren Fahrer entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um das verletzte Mädchen zu kümmern.

Die Polizei in Ahrensburg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach dem unfallbeteiligten Fahrzeugführer sowie nach Zeugen. Wer hat zudem das Unfallgeschehen beobachtet und kann weiteren Hinweise zum weißen Pkw und dessen Fahrzeugführer machen? Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102/809-0 entgegen.

