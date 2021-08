Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Einbruch in Supermarkt - Zeugen gesucht!

Ratzeburg (ots)

13. August 2021 | Kreis Stormarn - 13.08.2021 - Barsbüttel

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags (13.08.2021) ist es in der Straße Am Akku in Barsbüttel, zu einem Einbruch in den dortigen Supermarkt gekommen, zu dem die Kriminalpolizei nach Zeugen sucht.

Gegen 02:40 Uhr löste die Alarmanlage des Marktes aus, woraufhin sich zahlreiche Streifenwagen in die Fahndung begaben.

Die Barsbütteler Beamten stellten vor Ort fest, dass sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu dem Gebäude verschafft hatten. Sie entfernten sich bereits vor dem Eintreffen der ersten Polizeistreife. Die eingeleitete Fahndung blieb erfolglos.

Angaben zur Art und Höhe des entwendeten Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Die Kriminalpolizei in Reinbek hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Supermarktes in Barsbüttel beobachtet haben. Sachdienliche Hinweise bitte an die Beamten unter der Telefonnummer 040/727707-0.

