Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Querenhorst: Zusammenstoß bei Überholvorgang

WolfsburgWolfsburg (ots)

Bundesstraße 244 bei Querenhorst 29.10.20, 17.16 Uhr

Relativ glimpflich nur mit Blechschaden endete am späten Donnerstagnachmittag ein Unfall auf der Bundesstraße 244 zwischen Groß Sisbeck und Querenhorst im Landkreis Helmstedt. Ein 62 Jahre alter BMW-Fahrer aus Königslutter war zunächst zum Überholen eines vorausfahrenden Lkw ausgeschert, als er erkannte, dass ihm ein Kradfahrer entgegenkam. Daraufhin wollte der 62-Jährige mit seinen Pkw wieder einscheren, übersah jedoch, dass inzwischen ein nachfolgender 18-jähriger Audi-Fahrer aus Grasleben zu dem Lkw aufgeschlossen hatte, so dass es in der Folge zu einem seitlichen Zusammenstoß zwischen dem BMW- und dem Audi-Fahrer kam. Beide Fahrer blieben unverletzt, während an den Fahrzeugen insgesamt ein Schaden von 4.500 Euro entstand. Der Audi war nach der Karambolage nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Sven-Marco Claus

Telefon: +49 (0)5361 4646 104

E-Mail: pressestelle (at) pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell