Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Sachbeschädigung

Hermeskeil (ots)

Am 03.10.21 wurden im Zeitraum von ca. 00.15 Uhr bis 00.25 Uhr in Gusenburg, im Bereich der Waldstraße 10, durch unbekannte Täter mehrere Deko Artikel aus dem Vorgarten eines Anwesens beschädigt. Bei den Tätern soll es sich um 3 dunkel gekleidete Jugendliche (ca. 15 Jahre alt)gehandelt haben. Eine der Personen trug einen schwarzen Kapuzenpullover mit weißem Aufdruck. (vier Druckbuchstaben auf dem Rücken des Kapuzenpullovers) Hinweise über den/die möglichen Verursacher bitte an die PI Hermeskeil unter Tel.-Nr.: 06503/915110

Original-Content von: Polizeidirektion Trier, übermittelt durch news aktuell