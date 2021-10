Polizeidirektion Trier

POL-PDTR: Fahndung nach flüchtigem Unfallverursacher

Pluwig (ots)

Zwei beschädigte PKW und ein Sachschaden in Höhe von ca. 10.000,- Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles in Pluwig. In der Nacht von Freitag, auf den heutigen Samstag, kam es in der Willmericher Straße in Pluwig zu dem Zusammenstoß. Der Unfallverursacher beschädigte hierbei zwei parkende PKW vor dem Anwesen Willmericher Straße 1. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizeiinspektion Trier bittet mögliche Zeugen, sich bei unter der Rufnummer 0651 9779 5210 zu melden.

