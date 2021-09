Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Donzdorf - Polizei zieht um

Der Polizeiposten Donzdorf ist jetzt in neuen Räumen untergebracht. Allerdings nicht allzu weit vom bisherigen Gebäude entfernt.

Bisher war der Polizeiposten Donzdorf im Schloss untergebracht. Jedoch waren die Räumen für die drei Beschäftigten zu klein. Seit Dienstag ist die Polizei in der Poststraße 20 in Dornzdorf, also etwa 200 Meter vom bisherigen Standort entfernt, in einem Neubau untergebracht. Dort ist die Polizei wie schon bisher unter der Telefon-Nr. 07162/910 310 erreichbar.

