Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Fahrrad entwendet - Unfälle - Unter Alkohol-und Drogeneinwirkung stehende Verkehrsteilnehmer

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Backnang: Weiterfahrt untersagt

Eine Polizeistreife unterzog am Mittwoch gegen 1.30 Uhr einen VW-Fahrer einer Kontrolle, nachdem der 25-Jährige mit einer rasanten Fahrweise im Seehofweg aufgefallen ist. Dabei wurde bei dem Autofahrer eine akute Drogenbeeinflussung festgestellt, weshalb eine Weiterfahrt untersagt wurde. Zur Feststellung seiner Fahrtauglichkeit hat die Polizei eine Blutuntersuchung veranlasst. Dem 26-Jährigen droht nun ein Bußgeld sowie Fahrverbot.

Aspach: Vorfahrt missachtet

Ein 53-jähriger Fahrer eines Seat-Alhambra befuhr am Dienstag gegen 14.20 Uhr die L 1115 in Richtung Backnang, als vor ihm aus der Heilbronner Straße ein Autofahrer einbog und dabei die Vorfahrt missachtete. Zur Vermeidung eines Zusammenstoßes bremste der 53-Jährige, wich nach rechts aus und kam dabei von der Straße ab. Hierbei entstanden ans seinem Auto mehrere tausend Euro Sachschaden. Der eingebogene Autofahrer flüchtete nach dem Vorfall. Hinweise auf diesen nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

Murrhardt: Vorfahrt missachtet

8000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr ereignete. Ein 20-jähriger Renault-Fahrer bog von der Hauptstraße in die Gartenstraße ein und missachtete dabei die Vorfahrt einer 82-jährigen Opel-Fahrerin. Bei dem Zusammenstoß blieben die Insassen unverletzt.

Welzheim: Fahrerlaubnis vorläufig entzogen

In der Hundsbergerstraße wurde am Dienstag gegen 22.30 Uhr von der Polizei ein 25-jähriger Golf-Fahrer im Rahmen einer Verkehrskontrolle gestoppt. Es wurde festgestellt, dass der Autofahrer betrunken war und unter Drogeneinwirkung stand. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet und die Weiterfahrt untersagt. Die Fahrerlaubnis des Autofahrers wurde vorläufig entzogen.

Schorndorf: Bei Unfall leicht verletzt

Eine 17-jährige Fahrerin eines Kleinkraftrades befuhr am Dienstag gegen 17 Uhr die Künkelinstraße. Als vor ihr eine Peugeot-Fahrerin verkehrsbedingt abbremste, konnte sie nicht mehr anhalten und fuhr dem Auto hinten auf. Dabei verletzte sich die Zweiradfahrerin leicht. Der entstandene Sachschaden wurde auf 1100 Euro beziffert.

Backnang: Abbiegeunfall - Drei Schwerverletzte

Zwischen Backnang und Steinbach ereignete sich am Dienstag kurz nach 17 Uhr ein schwerer Unfall. Ein 19-jähriger Fahrer eines Opel Corsa befuhr die K 1897 in Richtung Steinbach und stieß beim Linksabbiegen in Richtung Oppenweiler mit einem entgegengekommenen Pkw Mazda zusammen. Der Pkw Opel wurde bei dem Aufprall abgewiesen und stieß noch gegen einen Pkw Volvo, der an der Einmündung stand. Bei dem Zusammenstoß wurde im Pkw Opel eine 17-jährige Mitfahrerin, der entgegengekommene Mazda-Fahrer sowie seine Mitfahrerin schwer verletzt. Die Jugendliche wurde von der im Einsatz befindlichen Feuerwehr aus dem Unfallauto geborgen und anschließend nach einer notärztlichen Erstversorgung in ein Krankenhaus verbracht. Der 56-jährige Mazda-Fahrer und seine 55-jährige Mitfahrerin wurden ebenfalls vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Die örtliche Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 24 Einsatzkräften an der Unfallstelle im Einsatz. Zudem war der Rettungsdienst mit einem Notarzt und drei Rettungsfahrzeugen im Einsatz. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von über 30000 Euro. Zwei Autos wurden abgeschleppt.

Remshalden: Gegen Leitplanke geprallt

Eine 19-jährige VW-Fahrerin befuhr am Dienstagabend gegen 18:40 Uhr die B29 in Fahrtrichtung Schorndorf. Kurz vor der Anschlussstelle Remshalden-Grunbach kam sie von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Leitplanke. Anschließend drehte sich ihr Pkw und kam entgegen der Fahrtrichtung zum Stehen. Die Autofahrerin zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Ihr Pkw musste abgeschleppt werden, der Sachschaden beläuft sich auf ungefähr 5000 Euro.

Waiblingen: 15.000 Euro Sachschaden bei Verkehrsunfall

Ein nicht mehr fahrbereiter Pkw und rund 15.000 Euro Sachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Dienstagabend gegen 20:20 Uhr an der Kreuzung Alte Bundesstraße / An der Talaue / Neustädter Straße. Eine 19-jährige Honda-Fahrerin wollte von der Alten Bundesstraße nach links auf die Straße An der Talaue abbiegen. Als die Ampel für Geradeausfahrer auf "Grün" umschaltete, fuhr sie fälschlicherweise los und kollidierte mit dem Mercedes einer 56-Jährigen, die die Alte Bundesstraße in entgegengesetzter Richtung befuhr. Der Pkw der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Winnenden: Unfallflucht

Am Dienstag in der Zeit zwischen 9:15 Uhr und 14 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Autofahrer einen im Gutenbergweg geparkten Audi und entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden am geparkten Pkw beläuft sich auf etwa 2500 Euro. Hinweise zum Verursacher nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Winnenden: Mountainbike entwendet

Im Zeitraum zwischen 11:20 Uhr und 12:40 Uhr entwendeten bisher unbekannte Diebe am Dienstag aus der Tiefgarage des Lessing-Gymnasiums ein an den dortigen Fahrradständern abgestelltes und mit einem Schloss gesichertes Fahrrad. Das mattschwarze Mountainbike vom Hersteller Specialized, Modell Rockhopper hat einen Wert von etwa 700 Euro. Hinweise auf den Dieb bzw. den Verbleib des Rades nimmt das Polizeirevier Winnenden telefonisch unter der Nummer 07195 6940 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell