POL-PDNR: Nachtragsmeldung: Schwerer Verkehrsunfall Bezug: Presseerstmeldung der PI Linz von 11:48 Uhr

Kasbach-Ohlenberg (ots)

Am 28.09.2021, gegen 11:30 Uhr, befuhr eine 19-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die Kasbachtalstraße in Fahrtrichtung Ohlenberg. In Höhe der Hausnummer 62 kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit dem Bordstein. Darauf verriss sie das Steuer und geriet auf die Gegenfahrbahn, wo sie frontal mit einem entgegenkommenden LKW zusammenstieß. Die verletzte Fahrzeugführerin wurde in ihrem PKW eingeschlossen und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Sie wurde durch den Rettungsdienst versorgt und einem Krankenhaus zugeführt. Nach ersten Erkenntnissen wurde sie zum Glück nicht schwerer verletzt. Während der Verkehrsunfallaufnahme war die Kasbachtalstraße vollständig gesperrt.

