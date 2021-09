Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wallmenroth - Fahrzeugführer erheblich alkoholisiert

Wallmenroth (ots)

Am 27.09.2021, gegen 07:30 Uhr meldete ein aufmerksamer Zeuge, dass im Bereich der B 62 Betzdorf in Richtung Wallmenroth ein Pkw Toyota ständig in Schlangenlinien gesteuert werde. Der Fahrer benutze teilweise auch den Fahrstreifen des Gegenverkehrs. Eine Streife der hiesigen Inspektion konnte den 59-jährigen Fahrer im Rahmen von sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen stoppen. Der Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss; ein Alcotest ergab 2,66 Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen; der Führerschein beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Es folgte die Einleitung eines Strafverfahrens.

