Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rot am See: Schwerer Unfall im Begegnungsverkehr

Aalen (ots)

Am Nachmittag gegen 17:07Uhr fuhr ein 35-jähriger VW-Lenker auf der L1040 von Hilgartshausen in Richtung Rot am See. Auf der kurvenreichen Strecke kam er, vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab. Beim Versuch gegenzulenken kam er ins Schleudern, überfuhr die Gegenfahrspur und prallte links in die Leitplanke. Ein ordnungsgemäß entgegenkommender 60-jähriger Peugeot-Lenker konnte hierauf nicht mehr reagieren und stieß frontal gegen die rechte Seite des VW. Der VW-Fahrer wurde nach aktuellem Stand schwer-, der Unfallgegner leichtverletzt. Beide waren je alleine im Fahrzeug. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden belief sich auf ca. 10.000 Euro. Zu den Rettungswägen und zwei Streifenwägen kam auch die Feuerwehr zur Unterstützung bei der Bergung an die Unfallstelle. Es kam zu Beeinträchtigungen des Verkehrs bis ca. 19:00 Uhr.

