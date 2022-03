Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Sachbeschädigungen, Unfälle, Diebstahl

Aalen (ots)

Aalen: Terrassentüre beschädigt

Ein bislang Unbekannter trat am Donnerstagmorgen kurz vor 5 Uhr heftig gegen den Rollladen einer Terrassentüre in der Steinertgasse, wobei die Türscheibe und der Rollladen selbst beschädigt wurden. Das Polizeirevier Aalen hat entsprechende Ermittlungen aufgenommen und bittet unter Tel.: 07361/5240 um sachdienliche Hinweise.

Oberkochen: Parkrempler

Auf rund 4000 Euro beziffert sich der Sachschaden, den ein 58-Jähriger am Mittwochabend kurz vor 20 Uhr verursachte, als er beim Ausparken mit seinem VW Golf einen in der Langertstraße abgestellten BWM beschädigte.

Aalen: Diebstahl

Zwischen 16 Uhr und 18.30 Uhr am Mittwoch entwendete ein Unbekannter aus einem Garten in der Schleifbrückenstraße eine Schlauchgartnitur. Bereits vor zwei Wochen wurde aus dem Garten, der frei zugänglich ist, eine Spielhütte entwendet. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen, Tel.: 07361/5240 entgegen.

Aalen-Unterkochen: Sachbeschädigung

Unbekannte verursachten zwischen Freitag und Mittwoch einen Sachschaden von rund 1000 Euro, als sie die Zugangstüre zu einer öffentlichen Toilette am Rathausplatz beschädigten. Hinweise auf die Täter bitte an den Polizeiposten Oberkochen, Tel.: 07364/9555990.

Aalen: Hausmauer beschädigt

Mit seinem Lkw befuhr ein 44-Jähriger am Mittwochmorgen gegen 9.35 Uhr die Fußgängerzone der Aalener Innenstadt. Beim Abbiegen von der Straße "An der Stadtkirche" in die Reichstädter Straße musste er sein Fahrzeug zurücksetzen, wobei er die Hausmauer eines Gebäudes beschädigte. Der entstandene Sachschaden beziffert sich auf rund 2000 Euro.

Ellwangen: Kettenreaktion

Auf der Haller Straße ereignete sich am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 19.000 Euro entstand. Ein 57-Jähriger war offenbar durch eine Frau abgelenkt, die am Straßenrand gestürzt war und fuhr daher mit seinem Fahrzeug auf einen vor ihm fahrenden Pkw auf. Dieser wurde im weiteren Verlauf auf einen Lkw aufgeschoben. Nach dem Unfall waren die beiden Pkw nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Lkw konnte seine Fahrt nach der Unfallaufnahme fortsetzen. Alle Fahrzeuginsassen blieben unverletzt.

Ellwangen: Deutlich überladen

Im Rahmen einer routinemäßigen Kontrolle stellten Beamte der Verkehrspolizeiinspektion am Mittwochvormittag gegen 10.20 Uhr einen Klein -Lkw fest, welcher eine Überladung von 1900 kg, also über 50% aufwies. Der Lkw wurde an der Rastanlage Ellwanger Berge kontrolliert. Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen; dem 52 Jahre alten Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt.

Schwäbisch Gmünd: Fahrzeug übersehen - 3000 Euro Schaden

Eine 29-Jährige verursachte am Mittwochmorgen gegen 9.30 Uhr einen Verkehrsunfall, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Beim Ausparken ihres Opel in der Uferstraße übersah sie den hinter ihr vorbeifahrenden VW einer 59-Jährigen und streifte diesen. Beide Autofahrerinnen blieben unverletzt.

Schwäbisch Gmünd: Von Fahrbahn abgekommen

Ein 67-Jähriger befuhr am Mittwochnachmittag mit seinem Audi die Willy-Schenk-Straße. Aufgrund einer Unachtsamkeit kam er dabei gegen 16.30 Uhr von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Verkehrszeichen. Es entstand rund 2500 Euro Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell