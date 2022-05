Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl aus Container- Zeugensuche

Ilmenau (ots)

In der Zeit zwischen dem 25. Mai, 16.00 Uhr und heute Morgen, 07.30 Uhr betraten ein oder mehrere bislang unbekannt gebliebene Täter widerrechtlich ein Firmengelände in der Straße "Am Wald". Der oder die Unbekannten zerstörten im Anschluss ein Vorhängeschloss und verschafften sich Zutritt zu einem Baucontainer. Aus diesem entwendeten der oder die Täter unter anderem Werkzeug. Das Beutegut hat einen Wert von ungefähr 15.000 Euro. Hinweise zu Täter oder Tatgeschehen nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0127244/2022) entgegen. (jd)

