Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Telefonkabel beschädigt - Zeugen gesucht

Leina (Landkreis Gotha) (ots)

Offenbar seit gestern wunderten sich die Anwohner in Leina im Landkreis Gotha über einen Ausfall der Telefone. Die Ursache hierfür zeigte sich dann aber erst am heutigen Morgen. Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten die Telefonleitung, welche aufgrund der Baustelle in der Gospideroaer Straße freiliegt. Der Sachschaden wurde auf ca. 1.500 Euro geschätzt. Es wird derzeit wegen Sachbeschädigung ermittelt, Hinweise zum Täter werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0127084/2022) entgegengenommen. Über den Zeitpunkt, wann die Telefone wieder funktionieren, liegen der Polizei leider keine Informationen vor. (db)

