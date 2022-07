Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle; Auseinandersetzung; Kletterunfall; Einbruch; Defekter Wasserboiler

Reutlingen (ots)

Auf stehenden Pkw aufgefahren

Mit nach derzeitigen Erkenntnissen schweren Verletzungen musste ein 69-jähriger Rollerfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochmittag auf der Gutenbergstraße ins Krankenhaus gebracht werden. Der Mann war mit seinem Kleinkraftrad-Roller gegen 12.20 Uhr auf der Gutenbergstraße stadteinwärts unterwegs. Zu spät erkannte er, dass eine vorausfahrende 47-Jährige mit ihrem Fiat Panda verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsen und warten musste. Mit großer Wucht krachte er ins Heck des Fiat und stürzte auf die Fahrbahn. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf etwa 2.500 Euro geschätzt. (cw)

Lichtenstein (RT): Vorfahrt missachtet

Die Missachtung der Vorfahrt ist die Ursache eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochabend an der Kreuzung Hölderlinstraße / Baumgartenstraße ereignet hat. Eine 50-Jährige war kurz vor 20 Uhr mit ihrem Mercedes GLC auf der Hölderlinstraße unterwegs. Beim Queren der Kreuzung zur Baumgartenstraße missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden VW Tiguan, dessen 41 Jahre alter Fahrer keine Chance mehr hatte, um rechtzeitig reagieren zu können. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Während die Unfallverursacherin unverletzt blieb, wurden der Fahrer des Tiguan und seine 21 Jahre alte Beifahrerin leicht verletzt. Die 21-Jährige wurde von einem Rettungswagen im Anschluss zur ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Beide Autos waren nach dem Unfall so schwer beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der entstandene Sachschaden an beiden Fahrzeugen wird auf insgesamt etwa 30.000 Euro geschätzt. (cw)

Pfullingen (RT): Vorfahrt nicht beachtet

Nach ersten Erkenntnissen leichte Verletzungen haben sich zwei Autofahrerinnen bei einem Verkehrsunfall am Mittwochvormittag in der Klosterstraße zugezogen. Die 47 Jahre alte Fahrerin eines Renault Twingo wollte gegen 09.20 Uhr von der Sandstraße in die Klosterstraße einbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem von links kommenden und vorfahrtsberechtigten Toyota Aygo einer 28-Jährigen. Die Fahrerinnen mussten vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Der Sachschaden an den beiden nicht mehr fahrbereiten Fahrzeugen wird auf 6.000 Euro geschätzt. Zur Beseitigung auslaufender Betriebsstoffe war die Feuerwehr zur Unfallstelle ausgerückt. (km)

Dettingen/Erms (RT): Tätliche Auseinandersetzung

Zwei Personen sind in der Nacht zum Donnerstag bei einer Auseinandersetzung in der Karlstraße verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen kam es gegen 23 Uhr auf einem dortigen Parkplatz zwischen fünf Bekannten im Alter zwischen 22 und 30 Jahren zu Handgreiflichkeiten. Dabei soll offenbar auch ein noch unbekannter Schlaggegenstand zum Einsatz gekommen sein. Eine 22-Jährige und eine 30 Jahre alte Frau mussten anschließend zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Bereits zuvor war es in einer nahegelegenen Gaststätte zwischen der 30-Jährigen und einem 26-Jährigen zu einer Auseinandersetzung gekommen, bei der die Frau eine blutende Verletzung erlitten hatte. Der 26-Jährige wurde vorläufig festgenommen und nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt. Der Polizeiposten Bad Urach hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Esslingen (ES): Mit Motorroller aufgefahren

Ein Auffahrunfall hat sich am Mittwochnachmittag in der Hohenheimer Straße ereignet. Gegen 16.30 Uhr fuhr ein 27-Jähriger mit seinem Kleinkraftrad der Marke Yamaha in Richtung Esslingen. Etwa auf Höhe des Pliensaufriedhofs erkannte er zu spät, dass ein vor ihm fahrender 43-Jähriger seinen Mercedes GLC abbremste. In der Folge fuhr der Rollerfahrer auf und stürzte zu Boden. Er erlitt leichte Verletzungen, die vor Ort keiner weiteren Versorgung bedurften. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.600 Euro. (km)

Weilheim an der Teck (ES): Fahrrad mit Motorrad kollidiert

Zu einem Zusammenstoß zwischen einem Mountainbike und einem Motorrad ist es am Mittwochnachmittag im Tobelwasenweg gekommen. Ein 41-Jähriger war gegen 17.10 Uhr mit seinem Mountainbike in Richtung der Zeller Straße unterwegs. Kurz vor dem Einmündungsbereich wollte er nach links in den dortigen Radweg abbiegen. Dabei missachtete der Radfahrer den Vorrang eines auf seinem Supermoto entgegenkommenden 17-Jährigen. Durch den Zusammenstoß stürzten beide Zweiradfahrer zu Boden und verletzten sich leicht. Der 41-Jährige musste mit dem Rettungsdienst zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. (km)

Bissingen/Teck (ES): Kletterunfall

Ein 30-Jähriger ist am Mittwochvormittag beim Klettern an einem Felsen bei Diepoldsburg schwer verletzt worden. Nach derzeitigen Erkenntnissen rutschte der Kletterer gegen 11.15 Uhr ab und stürzte etwa vier Meter in die Tiefe. Der Verunglückte wurde von der Bergwacht gerettet, notärztlich versorgt und anschließend mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht. (rn)

Dettingen/Teck (ES): Einbrecher unterwegs

In ein Geschäft in der Kirchheimer Straße ist in der Nacht zum Donnerstag eingebrochen. Den ersten Erkenntnissen zufolge zwischen 2.45 Uhr und 3.45 Uhr verschaffte sich ein Unbekannter gewaltsam Zutritt ins Innere und durchsuchte dieses nach Stehlenswertem. Ob etwas entwendet wurde, steht noch nicht fest. Das Polizeirevier Kirchheim ermittelt. (sm)

Köngen (ES): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Zum Glück nur leichtverletzt wurde eine 20 Jahre alte Motorradfahrerin bei einem Verkehrsunfall, der sich am Mittwochabend auf der L 1200 zwischen Denkendorf und Köngen ereignet hat. Die Heranwachsende war gegen 20.45 Uhr mit ihrer Honda auf der Landesstraße in Richtung Köngen unterwegs. Zu spät erkannte sie, dass ein vorausfahrender 52-Jähriger mit seinem Opel Vivaro verkehrsbedingt seine Geschwindigkeit reduzierte. Sie reagierte zu spät, krachte mit ihrem Motorrad ins Heck des Opels und stürzte auf die Fahrbahn. Ein Rettungswagen brachte die junge Frau nachfolgend zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden wird insgesamt etwa 3.500 Euro geschätzt. (cw)

Nürtingen (ES): Zusammenstoß mit E-Scooter

Ein 13-jähriger E-Scooter-Fahrer ist bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Bahnhofstraße leicht verletzt worden. Kurz nach 17.15 Uhr fuhr ein 25 Jahre alter Mann mit seinem Mercedes aus einer Einfahrt in die Bahnhofstraße. Dabei übersah er den 13-Jährigen, der mit seinem E-Scooter auf dem Gehweg dort fuhr und kollidierte mit diesem. Der Jugendliche stürzte und wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. (sm)

Tübingen (TÜ): Defekter Wasserboiler

Ein ausgelöster Rauchmelder in einem Wohngebäude hat am Mittwochabend in der Sudetenstraße für Aufregung gesorgt. Ein Anwohner bemerkte kurz nach 20 Uhr den ausgelösten Melder und alarmierte die Rettungskräfte. Die Feuerwehr, die mit vier Fahrzeugen und 25 Einsatzkräften anrückte, musste sich gewaltsam Zutritt zu dem Haus verschaffen, konnte dann aber zum Glück schnell Entwarnung geben. Offenbar war infolge eines technischen Defekts an einem Wasserboiler Dampf ausgetreten, der den Rauchmelder ausgelöst hatte. Zu einem Brand war es nicht gekommen. (rn)

Burladingen (ZAK): Pferd kollidiert mit Auto

Nach einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochabend auf der K7161 musste ein Pferd aufgrund seiner schweren Verletzungen von einem Tierarzt eingeschläfert werden. Kurz nach 18 Uhr machten zwei Reiterinnen im Alter von 15 und 19 Jahren mit ihren Pferden zwischen Burladingen und Ringingen einen Ausritt. Beide führten hierbei jeweils ein weiteres Pferd an der Leine mit. Als ein Pferd scheute, galoppierten die beiden zuvor an der Leine geführten Tiere in Richtung der Kreisstraße davon und überquerten diese. Obwohl ein mit seinem VW T-Roc dort fahrender 20-Jähriger die Situation erkannte und sein Fahrzeug abbremsen konnte, kollidierte eins der Pferde mit ihm. Der Autofahrer blieb unverletzt. Die beiden Reiterinnen, die unter Schock standen, wurden vom Rettungsdienst vor Ort behandelt. Bei der Bergung des Pferdes half die Feuerwehr Burladingen. Am VW war Sachschaden von rund 10.000 Euro entstanden. (sm)

Burladingen (ZAK): Fußgänger von Zug erfasst

Schwere Verletzungen hat ein 21-jähriger Fußgänger erlitten, als er am Mittwochnachmittag beim Überqueren des Bahnübergangs in der Jahnstraße von einem Zug erfasst worden ist. Den derzeitigen Erkenntnissen zufolge ging der 21-Jährige gegen 17.35 Uhr zunächst in der Hausener Straße stadteinwärts und wollte in der Jahnstraße trotz geschlossener Schranken und Rot zeigender Ampel den Bahnübergang queren. Der Lokführer des aus Richtung Hausen herannahenden Regionalzuges, der aufgrund der Behelfshaltestelle in der Jahnstraße seine Geschwindigkeit bereits verringert hatte, erkannte den Fußgänger, leitete eine Notbremsung ein und hupte. Der junge Mann, dessen akustische Wahrnehmung möglicherweise durch das Tragen von Kopfhörern beeinträchtigt war, wurde vom Zug erfasst und in der Folge mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Die Insassen des Zuges waren unverletzt geblieben. Die Verkehrspolizei Balingen hat die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. (sm)

Burladingen (ZAK): Unfall auf der B32

Eine Leichtverletzte und Sachschaden in Höhe von rund 8.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Mittwochnachmittag in der Josef-Mayer-Straße (B32) ereignet hat. Ein 31-Jähriger befuhr gegen 16 Uhr mit seiner Daimler E-Klasse die Heugabenstraße in Richtung der B32. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten, von links kommenden VW Polo einer 75-Jährigen. Die Seniorin wurde vom Rettungsdienst mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit. Die Feuerwehr war ebenfalls zur Unterstützung an die Unfallstelle ausgerückt. (km)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell