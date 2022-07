Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Verkehrsunfälle, Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen, Fahrzeugbrand

Reutlingen (ots)

Pfullingen (RT): Seniorin in Bus gestürzt

Eine 86-Jährige ist am Dienstagmittag in einem Linienbus gestürzt und verletzt worden. Die Frau saß gegen 12.25 Uhr in einem Bus in der Schönbergstraße. Als sich dieser kurz vor einer Bushaltestelle in der Ahlsteige befand, stand die Seniorin auf. Als der Bus anschließend in die Haltestelle einfuhr, stürzte die Frau und verletzte sich nach ersten Erkenntnissen leicht. Zur weiteren Behandlung und Versorgung wurde sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (rn)

Sonnenbühl (RT): Mit Traktor verunglückt

Ein 87-Jähriger ist am Dienstagnachmittag mit einem Traktor verunglückt. Der Senior war kurz vor 18 Uhr mit der landwirtschaftlichen Maschine auf der Straße Im Zwingelhof in Richtung Grabenstraße unterwegs. Dabei touchierte er im Bereich der dortigen Einmündung mit dem nach oben gelassenen Frontlader einen links neben der Fahrbahn stehenden Baum, wobei sich eine der Gabeln darin verfing. Der Traktor fuhr in der Folge über einen Randstein, kippte auf die rechte Seite und kam im Straßengraben zum Liegen. Der 87-Jährige musste von den Einsatzkräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Der Rettungsdienst brachte den Schwerverletzten nach einer notärztlichen Erstversorgung zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der entstandene Sachschaden am Traktor beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 2000 Euro. Er wurde mit einem zweiten Schlepper geborgen. Auch die Feuerwehr war mit acht Fahrzeugen und 53 Feuerwehrleuten zur Unfallstelle ausgerückt. (rn)

Pfullingen (RT): Pedelec-Fahrer zusammengestoßen

Leichte Verletzungen haben zwei Radfahrer am Dienstagabend bei einem Verkehrsunfall zwischen Pfullingen und Eningen erlitten. Ein 64-Jähriger befuhr gegen 21.20 Uhr mit seinem Pedelec den Feldweg entlang der B312 in Fahrtrichtung Eningen. Auf Höhe der Arbachhütte kam ihm eine 57-Jahre alte Frau entgegen, die ebenfalls mit ihrem Pedelec unterwegs war. Da der Mann nach ersten polizeilichen Ermittlungen nicht weit genug rechts fuhr, kam es zum Zusammenstoß der beiden Zweiradfahrer. Zur Versorgung ihrer Verletzungen wurden sie vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrrädern entstand Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. (km)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Vorfahrt nicht beachtet

Ein erheblicher Sachschaden von rund 13.000 Euro ist bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag an der Kreuzung Bergstraße/Grabenweg entstanden. Eine 46-jährige Mercedes-Fahrerin war gegen 15.45 Uhr von der Fleinsbachstraße herkommend auf der Bergstraße unterwegs. An der Kreuzung mit dem Grabenweg missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden, 79 Jahre alten Mitsubishi-Lenkers. Bei der anschließenden Kollision wurde niemand verletzt. Der Mercedes musste abgeschleppt werden. (rn)

Leinfelden-Echterdingen (ES): Unachtsam Straße überquert

Leichte Verletzungen hat eine 13-Jährige bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag auf der Bahnhofstraße erlitten. Das Mädchen war gegen 16.25 Uhr an der Haltestelle Stadtbücherei aus einem Bus ausgestiegen. Als sie anschließend hinter diesem und offenbar ohne auf den Verkehr zu achten die Bahnhofstraße überqueren wollte, kam es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Jeep einer 31-Jährigen. Der Rettungsdienst brachte das Mädchen zur ambulanten Behandlung in eine Klinik. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro. (rn)

Köngen (ES): Beim Abbiegen mit Radfahrer kollidiert

Leichte Verletzungen hat ein Radfahrer bei einem Verkehrsunfall am Dienstagnachmittag in der Bahnhofstraße erlitten. Ein 41-Jähriger wollte gegen 16.15 Uhr mit seinem Kia von der Bahnhofstraße aus auf ein dortiges Tankstellengelände abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem 62 Jahre alten Radfahrer, der auf dem Gehweg fuhr. Dieser stürzte in der Folge zu Boden und wurde vorsorglich vom Rettungsdienst zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den entstandenen Sachschaden beziffert die Polizei mit rund 800 Euro. (rn)

Filderstadt (ES): Vorfahrt missachtet

Am Mittwochmorgen ist es in Bonlanden zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Radfahrer gekommen. Gegen 6.45 Uhr wollte eine 54-Jährige mit ihrem Opel Meriva von der Gastäckerstraße in die Metzinger Straße einfahren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 59-jährigen Radfahrers. Bei der Kollision stürzte der Mann und verletzte sich leicht. Eine medizinische Versorgung vor Ort war nicht notwendig. Es entstand insgesamt Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. (km)

Kirchheim/Teck (ES): Auseinandersetzung zwischen Jugendlichen

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung am Dienstagabend in der Kolbstraße musste eine 17-Jährige mit leichten Verletzungen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Gegen 19.40 Uhr war es im Bereich des dortigen Einkaufszentrums zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen drei Jugendlichen gekommen. In der Folge soll ein 16-Jähriger seiner 17 Jahre alten Bekannten ins Gesicht geschlagen haben. Der Tatverdächtige konnte im Rahmen der Fahndung nicht mehr angetroffen werden. Das Polizeirevier Kirchheim hat die Ermittlungen aufgenommen. (km)

Bitz (ES): Schwerer Verkehrsunfall

Nach einem Verkehrsunfall auf der L449 zwischen Neuweiler und Bitz sind am Dienstagabend zwei Personen schwer verletzt worden. Die 66-jährige Fahrerin eines Toyota war kurz nach 21 Uhr in Richtung Bitz unterwegs. Auf Höhe einer Vereinsgaststätte verlangsamte sie ihre Geschwindigkeit, um nach links in die dortige Zufahrt einzubiegen. Beim Abbiegen erkannte sie nicht, dass ein nachfolgender 39-Jähriger mit seiner Kawasaki bereits zum Überholen angesetzt hatte. Das Zweirad krachte daraufhin frontal gegen die linke Seite des Toyota und wurde zusammen mit dem Fahrer mehrere Meter weit über die Fahrbahn geschleudert. Beide Beteiligten erlitten schwere Verletzungen und mussten vom Rettungsdient ins Krankenhaus eingeliefert werden. Zum Transport des 39-Jährigen war ein Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden beläuft sich auf rund 10.000 Euro. Mithilfe der Feuerwehr wurde die Unfallstelle ausgeleuchtet und der Streckenabschnitt beidseitig gesperrt. Zur Erstellung eines Gutachtens kam ein Sachverständiger vor Ort. (sr)

Denkendorf (ES): Nach Sturz mit Pedelec schwer verletzt

Auf einem Radweg entlang der Köngener Straße (L1200) hat sich am Dienstagabend ein Pedelec-Fahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Ersten Ermittlungen zufolge kam der 66-Jährige gegen 20.10 Uhr alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und kollidierte auf der angrenzenden Grünfläche mit einem Verkehrszeichen. Nach erster notärztlicher Versorgung wurde er mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. (sr)

Tübingen (TÜ): Unfall zwischen Radfahrerinnen

Zwei Radfahrerinnen sind am Dienstagnachmittag auf dem Radweg zwischen Tübingen und der L371 zusammengestoßen. Gegen 17.10 Uhr befuhren beide Radlerinnen den Verbindungsweg in Richtung L371. Als die 65 Jahre alte Frau links an der vor ihr fahrenden 62-Jährigen vorbeifuhr, wollte diese nach links auf einen unbefestigten Pfad abbiegen. Beide Radfahrerinnen streiften sich seitlich, woraufhin die 65-Jährige nach links abgewiesen wurde und in einer abschüssigen Wiese stürzte. Der Rettungsdienst brachte sie mit nach ersten Erkenntnissen leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. (rn)

Tübingen (TÜ): Notarztfahrzeug verunglückt

Ein Notarztwagen auf Einsatzfahrt ist in der Nacht zum Mittwoch auf der Otfried-Müller-Straße verunglückt. Gegen 4.20 Uhr war die 35-jährige Fahrerin des Wagens in Richtung Schnarrenbergstraße unterwegs. In einer dortigen Linkskurve wich sie gemäß den ersten verkehrspolizeilichen Ermittlungen einem die Fahrbahn querenden Kleintier aus und überfuhr eine Verkehrsinsel. Dabei wurde ein darauf befindliches Verkehrszeichen beschädigt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Dentstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 10.500 Euro. Das Einsatzfahrzeug, an dem die Airbags ausgelöst hatten, wurde abgeschleppt. (rn)

Straßberg (ZAK): Fahrzeug in Brand geraten

Möglicherweise ein technischer Defekt hat am Dienstagnachmittag zu einem Feuerwehreinsatz in Kaiseringen geführt. Gegen 14.50 Uhr bemerkte der Lenker eines BMW den Brand im Motorraum seines Wagens und hielt im Hasenäckerweg an. Die Feuerwehr, die daraufhin anrückte, setzte die vom Fahrer und mehreren Zeugen begonnenen Löscharbeiten fort. Der BMW, dessen Motorraum völlig ausgebrannt war, war anschließend nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 20.000 Euro beziffert. (rn)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell