POL-RT: Brand (Nürtingen)

Reutlingen (ots) - Auseinandersetzung in Kneipe Zu einer handfesten Auseinandersetzung zwischen zwei Männern ist es am Sonntagabend in einer Kneipe in Storlach gekommen. Kurz nach 19 Uhr wurde die Polizei alarmiert, nachdem dort zwei 36 und 39 Jahre alte Bekannte aufeinander eingeschlagen hatten. Dabei war offenbar auch ein Bierglas zum Einsatz gekommen. Beide Männer wurden verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie zur ...

mehr