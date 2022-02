Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Geschwindigkeitsmessungen

Bad Gandersheim (ots)

Kreiensen, B64 Höhe Leinebrücke, Sonntag, 13.02.22, 15.20 Uhr und 18.45 Uhr KREIENSEN (schw) - Am Sonntag, 13.02.22, um 15.20 Uhr und 18.45 Uhr führten Beamte der Polizei Bad Gandersheim jeweils für ca. eine Stunde Geschwindigkeitsmessungen im Bereich der Leinebrücke auf der B64 durch. Insgesamt konnten in der Zeit 20 Verstöße festgestellt werden. Die höchste gemessene Geschwindigkeit in der dort vorhandenen 50 km/h Zone betrug bei der ersten Messung 78 km/h, bei der zweiten Messung sogar 86 km/h

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell