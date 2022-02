Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Sachbeschädigung am Wildparkgehege/ Freilaufende Wildtiere

Bad Gandersheim (ots)

(Me) 37581 Bad Gandersheim, Am Habichtsfang,dortiges Wildparkgehege. Tatzeitraum: Mittwoch, 09.02.20022, 14:30 Uhr -- Freitag, 11.02.20022,11:00 Uhr. Bisher unbekannte Täter beschädigten die Einfriedung vom Wildparkgehege, so dass 7/ 8 Wildtiere ( Wildschafe / Damwild)entweichen konnten. Der angerichtete Schaden am Gehegezaun wurde auf 200.-Euro geschätzt. Das Damwild bzw. die Wildschafe entfernten sich vermutlich in Richtung Cluswald. Die Tiere haben einen Gesamtwert von ca. 4000.-Euro. Zeugen/ Spaziergänger werden aufgefordert,so fern sie die Wildtiere sehen, dass Polizeikommissariat Bad Gandersheim über die Telefonnummer 05382 919200, zu informieren.

