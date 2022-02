Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Versammlung gegen die Corona-Schutzmaßnahmen in Nörten-Hardenberg

Northeim (ots)

Nörten-Hardenberg, Sonntag, 13.02.2022, 15.45 Uhr bis 17.15 Uhr

NÖRTEN-HARDENBERG (Koc) - Friedlicher Versammlungsverlauf, Polizei führt Gefährderansprachen durch.

Am Sonntagnachmittag gegen 16.00 Uhr kam es zu einer nicht angemeldeten Versammlung in der Burgstraße vor dem Rathaus in Nörten-Hardenberg. Hierbei versammelten sich in der Spitze bis zu 22 Teilnehmerinnen und Teilnehmer. Durch die Polizei wurde die Zusammenkunft als Versammlung klassifiziert, die Teilnehmenden wurden auf das Abstandsgebot und die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken hingewiesen. Eine Versammlungsleiterin oder ein Versammlungsleiter gab sich nicht zu erkennen.

Die sich fortbewegende Versammlung zog durch mehrere Straßen. Im Verlauf der Wegstrecke wurden durch die Polizei vereinzelt Gefährderansprachen durchgeführt, um Teilnehmende erneut auf die Pflicht zum Tragen von FFP2-Masken hinzuweisen. Die Personen kamen den Aufforderungen der Polizei umgehend nach.

Gegen 17.15 Uhr endete die Versammlung am Ausgangspunkt. Die Polizei verzeichnete einen friedlichen und störungsfreien Versammlungsverlauf.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell