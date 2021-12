Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Küchenbrand: Vier Hausbewohner kommen ins Krankenhaus

Petershagen (ots)

Unter dem Einsatzstichwort "Küchenbrand" wurden Feuerwehr und Polizei am Mittwoch zur Mittagszeit nach Petershagen-Raderhorst in die Straße "Zur Klanhorst" gerufen. Hier war in einer Küche im Erdgeschoss eines Hauses ein Feuer ausgebrochen. Vier Bewohner, drei Männer und eine Frau, wurden vom Rettungsdienst versorgt und mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung in Krankenhäuser nach Minden und in den Kreis Schaumburg gebracht.

Die Polizei war gegen 12.30 Uhr von der Feuerwehr über den Brand unterrichtet worden. Ersten Erkenntnissen der Beamten zufolge könnte das Feuer im Bereich des Herdes entstanden sein. Die Räumlichkeiten im Erdgeschoss sind derzeit nicht bewohnbar. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf mehrere Zehntausend Euro. Neben den zahlreichen Einsatzkräften der Feuerwehr waren auch ein Notarzt sowie die Besatzungen mehrerer Rettungswagen zum Brandort ausgerückt.

Original-Content von: Polizei Minden-Lübbecke, übermittelt durch news aktuell